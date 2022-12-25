ÖZET | Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maç sonucu: 2-1

Adana Demirspor'la Fatih Karagümrük Süper Lig 'de 15. hafta maçında kozlarını paylaştı. İki İtalyan teknik adamın karşı karşıya geldiği maçta kazanan 2-1'lik skorla Adana Demirspor oldu.

Adana Demirspor'da yıldızlaşan Emre Akbaba iki gol atarak maça damga vurdu. Emre Akbaba 11. ve 43. dakikalarda gollerini atarken Fatih Karagümrük'ün tek golü 19. dakikada Borini'den geldi.

Adana Demirspor Süper Lig'de 16. hafta maçında deplasmanda Beşiktaş 'la karşılaşacak. Fatih Karagümrük ise sahasında Trabzonspor 'u konuk edecek.

(Maçtan dakikalar)

4. dakika | Gulbrandsen ceza sahası içinde vuruşunu yaptı sonuç gelmiyor.

GOOOOL | 11. dakikada Emre Akbaba Adana Demirspor'u 1-0 öne geçirdi. Ceza sahası dışından çok sert vuruş yaptı ve top ağlarla buluştu.

GOOOOL | 19. dakika Adana Demirspor savunması inanılmaz bir hata yaptı. Önce Diagne vurdu. Kaleciden döndü. Ardından Borini 1-1 beraberliği getiren golü kaydetti.

33. dakika | Adana Demirspor'da Ndiaye çok sert vurdu. Top az farkla dışarı gitti.

GOOOOL | 43. dakika ceza sahasının hemen önünde Emre Akbaba düzgün bir vuruşla bir kez daha Adana Demirspor'u öne geçiriyor. Emre Akbaba bu sezon Süper Lig'de ilk gollerini atıyor.

Maçın ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

49. dakika | Ricci'nin ortasında Borini kafa vuruşu yaptı. Top yağ ağlara gidiyor.

GOL İPTAL | 58. dakika savunma arkasına sarkan Onyekuru vuruşunu yaptı. Top savunmaya çarptı ve ağlarla buluştu. Adana Demirspor skoru 3-1 yapıyor. Ancak VAR incelemesi sonrası ofsayt kararı çıkıyor.

84. dakika | Onyekuru ile bir kez daha etkili geldi Adana Demirspor. Kaleci geçmesine rağmen yıldız futbolcu topu yan ağlara gönderdi.

Adana Demirspor - Fatih Karagümrük 11'ler

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Semih, Samet, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Akintola, Emre Akbaba, Onyekuru, Gulbrandsen

Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Dresevic, Baniya, Biraschi, Ozdoev, Shukurov, Ricci, Levent, Colley, Borini, Diagne



