(ÖZET) Adana Demirspor - Beşiktaş maç sonucu: 1-1

Son 9 maçında sadece 1 kez kaybeden, Karagümrük ve Çaykur Rizespor galibiyetleriyle moral depolayarak 40 puanla 3. sıraya yerleşen Adana Demirspor, Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş 'ı konuk etti. 26 bin taraftarının desteğini arkasına alan Mavi Şimşekler mücadeleye baskılı başlasa da 31. dakikada eşitliği Siyah-Beyazlılar bozdu. Karşılıklı ataklar ve müthiş bir tempoda geçen ilk yarım saatlik bölümün hemen ardından Kerem Kalafat'ın adrese teslim ortasına iyi bir kafa vuruşu yapan Alex Teixeira, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

Bu dakikanın ardından Adana Demirspor oyunu iyice Beşiktaş kalesine yıktı. 43'te Güney ekibinin İtalyan golcüsü Mario Balotelli sahneye çıktı ancak gol öncesinde Vargas'ın, Ghezzal'a faul yaptığı VAR'da tespit edilince gol geçerli sayılmadı. Kara Kartal soyunma odasına deplasmanda 1-0 önde gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısı ilk devreye oranla daha düşük tempoda geçse de son 15 dakikada adeta nefesler kesildi. 90+1'de Samet Akaydın harika bir kafa golüyle maça beraberliği getirdi. 7 dakika uzatmanın verildiği sürede bu golden 4 dakika sonra Samet bir kez daha fileleri havalandırdı, Adana'yı ayağa kaldırdı ancak gol Balotelli'nin aktif pozisyonda ofsaytta olması nedeniyle geçerli sayılmadı. Müthiş maç 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Beşiktaş 2 maçlık galibiyet hasretine son veremedi ve puanını 38 yaptı. Adana Demirspor da 41 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Şansalan ilk düdüğü çaldı ve mücadele başladı.

8' Ghezzal sağ kanattan bindiren Kerem'i gördü, genç futbolcu sert bir orta yaptı, ceza alanı içindeki Batshuayi zor pozisyonda vurdu ancak çerçeveyi bulamadı.

BEŞİKTAŞ GOLE ÇOK YAKLAŞTI

11' Ghezzal, yaya yakın bir noktada topla buluştu, iç koridordan ceza alanına giren Rıdvan'a derin topu gönderdi, genç sol bek çaprazdan uzak köşeye şansını denedi ancak top yandan auta çıktı.

TEİXEİRA ZORU BAŞARDI

15' Ghezzal sağ kanattan içeri ortaladı, Adana Demir kalecisi Muriç ile stoperi Samet anlaşamayınca top bir anda Alex Teixeira'nın önünde kaldı. Brezilyalı futbolcu müsait pozisyonda çok kötü vurdu ve top Muriç'te kaldı.

DİREĞİ SIYIRDI

19' Ceza yayının az gerisinde topla buluşan Mario Balotelli ayağının içiyle çok şık bir şut çıkardı, top direği sıyırarak dışarı gitti.

28' Ghezzal uzaklardan şansını denedi top Muriç'in kucağında kaldı.

GOL

31' Atiba sağ kanata topu gönderdi, Kerem ceza alanı içine adrese teslim ortayı açtı, Teixeira kafayı vurdu ve top ağlarla buluştu. Skor şimdi 1-0. Teixeira 4. golünü atarken, Kerem de ilk Süper Lig maçında ilk asistini yapmış oldu.

37' Balotelli tek topla savunma arkasına sarkan Yunus'u gördü, sezonun flaş ismi karşı karşıya kaldığı Ersin'i geçemedi. Şutunda, Ersin topa hakim oldu.

40' Adana Demirspor atağında sol kanatta Vargas iki Beşiktaşlı oyuncudan çok şık bir çalımla sıyrılıp, ceza sahası çizgisi üzerinde boşta olan Balotelli'yi gördü. İtalyan futbolcunun şutu üstten auta gitti.

GOL İPTAL

43' Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli ceza alanı dışından önü kapalı olmasına rağmen vurdu ve ağları sarstı. Mavi Şimşekler sevinirken, hakem Ali Şansalan VAR'a gitti. Gol öncesinde Vargas'ın, Ghezzal'a faul yaptığı belirlendi ve gol iptal edildi.

45' İlk yarının sonuna +4 ekleniyor.

45+6' Vargas sol kanattan ortaladı, Balotelli yakın mesafeden kafayı vurdu ancak top yandan dışarıya gitti.

İlk devre sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

50' Batshuayi uzaklardan şansını denedi ancak etkisiz şutu çerçeveyi bulamadı.

57' Yunus Akgün ceza yayı üzerinden vurdu, top kalabalık savunmanın arasından geçti ancak sert şutu Ersin güçlükle çeldi.

58' Yunus bu kez ceza alanının sağında topla buluştu, ayak içiyle uzak köşeye şansını denedi ancak top dışarda.

59' Ersin Destanoğlu'nun başına bir yabancı madde isabet etti. Yerde kalan Ersin'in tedavisi yapıldı. Oyun devam ediyor.

77' Svenson içeri ortaladı, Balotelli voleyi vurdu ancak farkla dışarda.

80' Vargas penaltı noktası üzerindeki Balotelli'yi gördü. İtalyan golcü zor pozisyonda vurdu top üstten dışarda.

88' Ghezzal içeri girerken vurdu ancak şutu etkisiz.

90' Mücadelenin sonuna +7 ekleniyor.

GOL

90+1' Korner kullanıldı, Tayyib Talha kafayla içeri çevirdi, Samet Akaydın kafayla sert vurdu ve Ersin'i avladı: Durum şimdi 1-1!

GOL İPTAL

90+5' Belhanda ortaladı, seken topa 4 dakika önce golü atan Samet Akaydın çok sert vurdu ve ağları sarstı. Ancak VAR uyarısıyla gol iptal edildi. Balotelli'nin, kaleci Ersin'in görüş açısını kapattığına karar verildi.

90+8' Güven çok uzaktan vurdu, Muriç sektirdi, dönen topa Larin vurdu, Muriç yine başarılı.

..Ve müthiş maç bitti!

Adana Demirspor - Beşiktaş ilk 11'ler:

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan, Gökhan, Stambouli, Yunus, Bjarnason, Vargas, Balotelli.

Beşiktaş: Ersin, Kerem, Welinton, Vida, Rıdvan, Necip, Atiba, Ghezzal, Alex, Larin, Batshuayi.

Adana Demirspor'un kozu Mario Balotelli

Bu sezon attığı 10 golle Adana Demirspor’un en skorer oyuncusu olan Mario Balotelli, birçok istatistikte ön plana çıkıyor. Ligde en fazla toplam şut çeken isim olan İtalyan futbolcu, isabet tutturmada da ligin en iyisi. Rakip kaleye bu sezon 75 kez şut gönderen Balotelli, 32’sinde çerçeveyi buldu. Beşiktaş’a ilk yarıdaki 3-3’lük maçta 2 gol atan Balotelli, Demirspor’la adeta küllerinden yeniden doğup İtalya Milli Takımı’na tekrar seçilmişti. Tecrübeli oyuncu, bugün de Beşiktaş filelerini boş geçmemeye çalışacak.

Gözler Matias Vargas'ta

Adana Demirspor’da sakatlığı bulunan Simon Deli Siyah-Beyazlı takım karşısında forma giyemeyecek. Ligdeki çıkışını sürdürmeyi planlayan Demirspor, evinde oynayacağı Beşiktaş engelini de aşmayı hedefliyor. Montella, takımın formda ismi Mario Balotelli’ye ek olarak Matias Vargas’a da güveniyor. Bu sezon 10 asisti bulunan Arjantinli, bu akşam ev sahibi ekibin en önemli kozlarından birisi olacak.

Beşiktaş'ta tüm umutlar Batshuayi’ye bağlı

Bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig deplasmanlarında kaydettiği 4 sayıyla en fazla gol atan oyuncu olan Michy Batshuayi, bu gollerin üçünü penaltı noktasından kaydetti. İlk yarıdaki etkisiz performansı sonrasında sezonun ikinci bölümünde çıktığı ilk 4 müsabakada takımına 3 gol ve 1 asistlik katkı yapan Belçikalı forvet, ardından yine durmuştu! Kupa maçında sonradan oyuna dahil edilen deneyimli forvet, bugün ilk 11’de başlayacak. Teknik direktör Önder Karaveli, bu akşam oyuncusundan gol ve goller bekliyor.

Beşiktaş eksik gitti

Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Josef de Souza ile Valentin Rosier, Adana Demir maçının kadrosunda yer almıyor. Rosier, sakatlığı nedeniyle takımının Ziraat Türkiye Kupası’nda Göztepe ile oynadığı maçta forma giyemedi. Ligin 23. haftasındaki Ye ni Malatyaspor ile oynanan maçta sakatlanan ve bu nedenle Antalya kampında yer alamayan Josef ise Göztepe karşılaşmasında ilk yarıda görev alabildi. Brezilyalı futbolcu yaşadığı sakatlık nedeniyle maçın ikinci yarısında sahada yer alamadı. Beşiktaş’ın ligde Antalyaspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Miralem Pjanic bu karşılaşmada görev alamayacak.

Bir şok da Oğuzhan’dan

Süper Lig’in 25. haftasında Adana Demirspor deplasmanında boy gösterecek olan Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup, sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Göztepe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hisseden tecrübeli futbolcunun çekilen MR sonucuna göre gerilme ve ödem tespit edildi. Te davisine başlanan Oğuzhan Özyakup, Adana Demirspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Beşiktaş’ta 3 isim sınırda çıkacak

Ligde bu akşam Adana Demirspor’a konuk olacak Beşiktaş’ta; Cyle Larin, Michy Batshuayi ve Rıdvan Yılmaz kart ceza sınırında bulunuyor. Üç futbolcu, bu akşamki karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin 26. haftasındaki Altay maçında forma giyemeyecek.

Deplasman kâbusu devam ediyor

Siyah-Beyazlı ekip, bu sezon deplasmanda istediği sonuçları alamadı. Dış sahada 12 maça çıkan Beşiktaş, bunların sadece ikisini kazanabildi. Antalyaspor’u deplasmanda 3-2 yenen Kartal, Fatih Karagümrük’e ise dış sahada 1-0 üstünlük sağladı. Beşiktaş, dış sahadaki 12 maçta beşer beraberlik ve yenilgi sonunda 11 puan elde edebildi. Deplasmanda 13 gol atan Siyah- Beyazlılar, kalesinde ise 17 gol gördü.

Hedef, 42 yıl sonra...

Beşiktaş ile oynadığı son dokuz Süper Lig maçını kazanamayan 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak bu karşılaşmaların tamamında gol yiyen Adana Demirspor, son galibiyetini kalesini gole kapatabildiği son mücadelede aldı. Demirspor, Şubat 1988’de oynanan müsabakayı 2-0 kazanmıştı. Ev sahibi ekip, bu akşam kazanırsa 42 yıl sonra bir ilki başarmış olacak.

Son 6 maçta kayıp yok

Bu sezon evinde oynadığı son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen Adana Demirspor, 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Demirspor, bu karşılaşmaların beşinde kalesini gole kapattı ve sadece Kayserispor kaşısında bir gol yedi. Öte yandan Demirspor, İstanbul takımlarına rakip olduğu son üç Süper Lig maçında puan kaybetmedi.