ÖZET | Adana Demirspor - Ankaragücü maç sonucu: 3-1

Adana Demirspor'la Ankaragücü Süper Lig 'de 18. hafta maçında karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 biterken ikinci yarıda 4 gol atılırken ev sahibi takım mücadeleyi 3-1 kazanmayı bildi.

Adana Demirspor'un gollerini 49. dakika Yusuf Sarı, 66. dakika Emre Akbaba ve 77. dakika Gökhan İnler kaydetti. Ankaragücü'nün tek sayısı ise Uros Radakovic kaydetti.

Adana Demirspor 30 puana yükselirken, Ankaragücü 19 puanda kaldı. Adana Demirspor gelecek hafta Giresunspor'u konuk edecek. Ankaragücü ise deplasmanda Konyaspor 'la karşılaşacak.

(Maçtan dakikalar)

1. dakika | Ali Sowe maçın hemen başında iki kez gole çok yaklaştı. İlk pozisyon ofsayt oldu. İkinci pozisyonda çok sert vurdu top az farkla dışarıya gitti.

GOOOL İPTAL | 20. dakika Ali Sowe'nin pasında Emre Kılınç boş pozisyonda topu ağlara gönderdi. Ankaragücü deplasmanda 1-0 öne geçti. Ancak VAR incelemesi sonrası faul kararı çıktı ve gol iptal edildi.

31. dakika | Semih Güler vuruşu yaptı ceza sahası dışından. Top az farkla dışarıya gitti.

34. dakika | Ankaragücü gole yaklaştı. Radakovic'in kafa vuruşu kaleci Ertaç'ta kaldı.

35. dakika | Emre Kılınç'ın pasında Beridze içeri çevirdi Ali Sowe gole kaydetti. Ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmıyor.

43. dakika | Talyan Antalyalı vurdu bir kez daha kaleci Ertaç gole geçit vermiyor.

ilk yarı 0-0 sona erdi.

GOOOL | Adana Demirspor 49. dakikada Yusuf Sarı'nın golü ile 1-0 öne geçti.

56. dakika | Marlon'un pasında Emre Kılınç vuruşunu yaptı top dışarı çıktı.

GOOOL | 61. dakika Uros Radakovic Beridze'nin köşe vuruşu sonrası topu ağlara gönderdi. Ankaragücü deplasmanda 1-1'lik beraberliği yakalıyor.

GOOOL | 65. dakika Emre Akbaba Gökhan İnler'in pasında yaklaşık 30 metreden çok sert vurdu ve top ağlara gitti. Adana Demirspor bir kez daha öne geçiyor.

75. dakika | Giyas Zahid'in harika vuruşunu kaleci Ertaç aynı güzellikte kurtardı.

77. dakika | Yusuf Sarı sağ kanattan geldi vuruşunu yaptı. Kaleci Bahadır Güngör kurtarıyor.

GOOOL | 78. dakika Adana Demirspor'da Gökhan İnter topu ağlara gönderiyor. Fark Adana'da ikiye çıkıyor.

88. dakika | Radakovic'in harika vuruşunda Ertaç kurtardı. Ankaragücü bir net gol pozisyonundan daha yararlanamadı.

Adana Demirspor-Ankaragücü 11'ler:

Adana Demirspor: Ertaç, Stambouli, Semih, Manev, Gökhan İnler, Ndiaye, Svensson, Akintola, Emre Akbaba, Bjarnason, Onyekuru

Ankaragücü: Bahadır, Marlon, Mujakic, Malcuit, Radakovic, Tolga Ciğerci, Diack, Taylan, Emre Kılınç, Beridze, Sowe



