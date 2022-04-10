(ÖZET) Adana Demirspor - Altay maç sonucu: 3-1

Süper Lig 'in 32. haftasında Adana Demirspor, sahasında ağırladığı Altay'ı 3-1 mağlup etti. Adana Demirspor'un gollerini Belhanda, Samet ve Balotelli atarken Altay'ın golünü Naderi attı.

Maçtan önemli dakikalar

Adana Demirspor - Altay maçı başladı.

13.dakikada Altay'da Martin Rodriguez'in uzaktan şutunu kaleci Muric rahat bir şekilde kontrol etti.

14. dakikada Yunus'un ceza sahası dışında sağ çaprazdan sert şutu direkten oyun alanına geri döndü!

20. dakikada Gökhan İnler'in ortasında arka direkte Akintola kafa vuruşunu yaptı, Lis son anda kornere çeldi.

Belhanda'dan müthiş gol

33. dakikada Svensson'un pasında ceza sahasında topuğuyla meşin yuvarlağı önüne alan Belhanda düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı ve Adana Demirspor 1-0 öne geçti.

Üç dakikada fark ikiye çıktı

36. dakikada Samet üç dakika sonra fakrı ikiye çıkaran golü attı. Yunus'un ortasında savunmanın ters vuruşu direkten döndü, Samet boş kaleye topu gönderdi: 2-0

41. dakikada Altay'da Poko'nun ceza sahasına çevirdiği topta Samet'in ters vuruşunu kaleci Muric güçlükle önledi.

İlk yarı 2-0 sona erdi.

Altay'da ikinci yarı başlarken Kappel ve Özgür oyuna girerken Eren ve Kazımcan oyundan çıktı.

İkinci yarı başladı.

67. dakikada Adana Demirspor'da Akintola, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Lis'i geçemedi.

69. dakikada Balotelli'nin ortasında arka direkte yine topla buluşan Akintola'nın şutunu Lis çıkardı.

Adana Demirspor, arka arkaya pozisyonlar buluyor. 70. dakikada önce Belhanda'nın şutu kaleci Lis'ten geri döndü, sonra Balotelli'nin şutunu yine Lis kornere çeldi.

82. dakikada kullanılan köşe vuruşunda kale sahası içinde yaşanan karambolde topa en son dokunan Naderi skoru 2-1 yaptı.

86. dakikada ceza sahasında yerde kalan Yunus'a yapılan hareketin faul olduğunu belirten Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Balotelli farkı yeniden ikiye çıkardı: 3-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Adana Demirspor üç puanı hanesine yazdırdı. Bu skorun ardından Adana Demiçrspor 52 puana yükselirken Altay 29 puanda kaldı.

Adana Demirspor - Altay 11'ler...

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip Talha, Samet, Rassoul, Belhanda, Gökhan İnler, Stambouli, Akintola, Yunus Akgün, Assombalonga

Altay: Lis, Cebrail, Kazımcan, Björkander, Naderi, Ceyhun Gülselam, Eren, Poko, Bamba, Martin Rodriguez, Thiam

Altay'da teknik direktör Sinan Kaloğlu, zorunlu değişimlere gidecek. Kaloğlu'nun Fraport TAV Antalyaspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği orta saha Thaciano ve forvet Rayyan cezalı duruma düştü.

Adana Demirspor - Altay maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...