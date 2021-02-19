(ÖZET) Adana Demirspor - Altay maç sonucu: 1-2
TFF 1. Lig’in 22. haftasında Altay, deplasmanda Adana Demirspor’u Marco Paixao'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Mehmet Akyüz'le bir penaltı atışından yararlanamayan Adana Demirspor'un tek sayısı Semih Güler'den geldi.
Spor Toto 1’inci Lig’in 22’nci haftasında Adana Demirspor, evinde ağırladığı Altay’a 2-1 mağlup oldu.
4’üncü dakikada orta sahada kazandığı topla atağa kalkan Altay’da, Mossoro’nun ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Paixao, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
5’inci dakikada Altay farkı 2’ye çıkardı. Mossoro, çalımlarla rakip ceza sahasına sokuldu. Mossoro’nun gönderdiği topa gelişine vuran Paixao’nun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak Adana Demirspor kalesine gitti: 0-2.
36’ncı dakikada Adana Demirspor’da Traore, ceza sahasından uzaklaştırmak için vurduğu top Paixao’da kaldı. Paixao’nun pasında sağ kanattan içeri kateden Erhan’ın şutunda top, kaleci Zubas’ta kaldı.
İlk yarı, Altay’ın 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
60’ıncı dakikada sağ kanattan gelişen Adana Demirspor atağında Rassoul, rakip ceza sahasına orta yaptı. Havadan gelen topa yükselen Ezeh’in kafa vuruşunda top, kaleci Stachowiak’ta kaldı.
65’inci dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Sağ kanattan gelişen atakta savunmadan seken top Rangel’in önünde kaldı. Rangel şutunu çekti ancak top yandan auta çıktı. Rangel, kaleci Stachowiak’ın müdahalesiyle yerde kalınca, maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.
66’ncı dakikada atışı kullanan Mehmet Akyüz’ün şutunda kaleci Stachowiak topu kornere çeldi
83’üncü dakikada Adana Demirspor’da Yunus’un kullandığı korner vuruşunda rakip savunma arasından yükselen Semih’in kafa vuruşunda top, ağlara gitti: 1-2.
Karşılaşma Altay’ın 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.
STAT: Yeni Adana Stadyumu
HAKEMLER: Burak Şeker (xx), Gökhan Memişoğlu (xx), Ogün Kamacı (xx)
ADANA DEMİRSPOR: Zubas (x)- Samet Akaydın (xx), Tayyib (x)(Dk. 35 Semih (xx), Rassoul (xx), Kaan (xx), Traore (xx), Gökhan (x)(Dk. 35 Mehmet (x)(Dk. 89 Berk (?), Yunus (xx), Aissati (x)(Dk. 45 Rangel (x), Sedat (x)(Dk. 45 Sinan (x), Ezeh (xx)
ALTAY: Stachowiak (xxx), Berkay (xx), Lokman (xx), Cebrail (xx), Erdem (xx), Thiam (xx)(Dk. 90+4 Murat (?), Scuk (xx), Erhan (xxx)(Dk. 90+2 Tolga (?) , Mossoro (xxx)(Dk. 61 Kappel (x), Ziya (xx)(Dk. 72 Yekta (x), Paixao (xxx)(Dk. 90+2 Deniz (?)
GOLLER: Dk. 83 Semih (Adana Demirspor) - Dk. 4 Paixao ve Dk. 5 Paixao (Altay)
SARI KARTLAR: Tayyib, Kaan, Rangel, Traore (Adana Demirspor) - Cebrail, Thiam, Erdem (Altay)