(ÖZET) ABD-Galler maç sonucu: 1-1

İngiltere'nin ardından B Grubu'nda ikinci sırayı alma savaşı vermesi beklenen ABD ile Galler, kupanın ikinci gününün son maçında boy gösterdi. 2018'e katılamayan, 2026'nın ev sahipleri arasında olduğu için bir sonraki kupadaki yeri garanti olan ABD, 36'da öne geçti. Christian Pulisic'in ara pasına koşu yapan Timothy Weah, kaleci Hennessey'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla ağları sarsmayı başardı.

İlk 45 dakika, ABD'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona ererken ikinci yarı karşılıklı ataklarla geçti. Ramsey'nin pasında ceza sahasında Walker Zimmerman'ın müdahalesiyle Gareth Bale yerde kalınca Katarlı hakem Abdulrahman Al Jassim, tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Bale, meşin yuvarlağı ağlara göndermeyi başardı, 1958'den sonra ilk kez bir Dünya Kupası'nda mücadele etmenin heyecanını yaşayan takımına eşitliği getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı, 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Gruptaki diğer maçta İngiltere, İran'ı 6-2 ile geçti ve ilk maçlar sonunda liderlik koltuğunda yer aldı. Gregg Berhalter'li ABD, ikinci maçta İngiltere ile karşılaşacak. Robert Page yönetimindeki Galler ise İran ile kozlarını paylaşacak.









STEFAN KUNTZ KARŞILAŞMAYI TAKİP ETTİ

2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda ABD ile Galler arasında oynanan maçı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz da takip etti. Kuntz'a yardımcısı Jan-Moritz Lichte eşlik etti.

HAJI WRIGHT YEDEK SOYUNDU

ABD Milli Takımı'nda forma giyen Antalyasporlu futbolcu Haji Wright, mücadeleye yedek soyundu. Haji Wright, mücadelenin 74. dakikasında Joshua Sargent'in yerine oyuna dahil oldu.

Maçtan dakikalar:

10. dakikada Weah’ın sağ taraftan ortasına Rodon’un ters kafa vuruşu kaleci Hennessey’den döndü. Atağı devam ettiren Robinson, sol taraftan ceza sahası içi son çizgiye inerek yaptığı ortaya Sargent’in kafa vuruşunda top yakın direğe çarparak dışarı gitti.

35. dakikada rakip sahada hızla ilerleyen Pulisic, ceza sahası içine koşu yapan Weah’a pasını aktardı. Weah da bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

65. dakikada kullanılan duran top sonrası ceza sahası içinde ABD savunmasının uzaklaştıramadığı pozisyonda Davies’in kafa vuruşunda kaleci Turner topu kornere çeldi.

66. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Moore’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

81. dakikada Ramsey’in pasında ceza sahası içinde Gareth Bale, Zimmerman’ın müdahalesiyle yerde kalırken hakem penaltı noktasını gösterdi.

82. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Gareth Bale, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

Mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1’lik sonuçla tamamlandı.

Stat: Ahmed Bin Ali

Hakemler: Abdulrahman Al Jassim xx, Taleb Al Marri xx, Saoud Al Maqaleh xx

ABD: Turner xx, Sergino Dest xx (DeAndre Yedlin dk. 74 xx), Tim Ream xx, Zimmerman xx, Robinson xx, McKennie xx (Brenden Aaronson dk. 66 xx), Tyler Adams xx, Yunus Musah xx (Kellyn Acosta dk. 74), Pulisic xx, Joshua Sargent xx (Haji Wright dk. 74 xx), Weah xxx (Jordan Morris dk. 88 ?)

Yedekler: Ethan Horvath, Sean Johnson, Shaquell Moore, Cameron Carter-Vickers, Joseph Scally, Luca De La Torre, Aaron Long, Cristian Roldan, Giovanni Reyna, Jesus Ferreira

Teknik Direktör: Gregg Berhalter

Galler: Hennessey xx, Mepham xx, Joe Rodon xx, Ben Davies xx, Connor Roberts xx, Ethan Ampadu xx (Joseff Morrell dk. 90+5 ?), Aaron Ramsey xx, Neco Williams xx (Brennan Johnson dk. 79 xx), Harry Wilson xx (Sorba Thomas dk. 90+3 ?), Daniel James xx (Kieffer Moore dk. 46 xx), Gareth Bale xxx

Yedekler: Danny Ward, Adam Davies, Chris Gunter, Tom Lockyer, Benjamin Cabango, Joe Allen, Jonny Williams, Dylan Levitt, Rubin Colwill, Matthew Smith, Thomas Harris

Teknik Direktör: Robert Page

Goller: Weah (dk. 36) (ABD), Bale (dk. 82 pen.) (Galler)