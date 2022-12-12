Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Altay'ı 2-1 yenerek kümede kalma yolunda camiasına umut veren Altaş Denizlispor 'da Özer Özdemir, takımın kahramanı oldu. Takımın bankolarından olan 24 yaşındaki oyuncu, Yeşil-Siyahlılar 1-0 gerideyken önce 86'ncı dakikada beraberlik golünü kaydetti. Özer, bu kez 90'da sahneye çıkarak attığı golle Denizlispor'a hayat verdi.

Maçın bitimiyle büyük sevinç yaşayan Denizlisporlu oyuncular ve teknik ekip, taraftarla birlikte Özer'i bağırlarına bastı. Denizlispor'a 2020-2021 sezonunda Süper Lig döneminde gelen 24 yaşındaki orta saha 3 sezondur yeşil-siyahlı formayı terletiyor. Bu sezon 9 maça çıkan Özer, ilk gollerini Altay'a karşı attı. (DHA)