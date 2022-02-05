Sarıyer Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı giderek şikayetçi olan Mihriban Hurmacı, eşi Özer Hurmacı ile yaşadığı tartışmanın ardından şiddet gördüğünü açıkladı.

"BUNU ASLA SAKLAMAK İSTEMİYORUM"

Şiddete uğradığı fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Mihriban Hurmacı, "Bunu asla saklamak istemiyorum... Sen bir canavarsın Özer Hurmacı!" yazdı.

"ALDATILMAYA GÖZ YUMMAYACAĞIM!"

Eşi Özer Hurmacı'dan şiddet gören Mihriban Hurmacı, yaşanan kavgayı sosyal medya hesabından anlattı. Dehşet anlarına çocuklarının da şahit olduğunu dile getiren Hurmacı, "Ömrüm boyunca unutamayacağım bir olay yaşadım." ifadelerini kullandı.

Mihriban Hurmacı'nın açıklamaları şöyle:

Ben ünlü bir futbolcunun eşiyim, benim de başıma geldi. Ben şiddet gören kadınları görünce, 'Nasıl böyle bir şey olabilir?' diyordum, başıma geldi. Boşanma süreci yaşamıştık, psikolojik şiddet ve ekonomik şiddet gördüm. Üç çocuğum var, evdeyim. Şu an sadece 500 TL param var. Önemli olan kadına olan şiddeti duyurmak. 'Boyamışsın!' diyenler; ben değilim konu sadece, bir sürü kadın var bu durumu yaşayan. Dün akşam çocuklarımın önünde şiddet gördüm, bunu ömrüm boyunca unutmayacağım.

İçime bir şüphe doğdu. Telefonunu aldım, baktım. Kadınlarla mesajlaşmaları vardı. Onu sormak için yanına gittim, sinirlendi. Beni odaya çekip, darbetti. Bu duruma çocuklar da şahit oldu. Polise gidip, şikayetçi olup, rapor aldım. Özer'i gözaltına aldılar. Şiddete maruz kalmak kadar kötü ve travmatik bir olay yok. İnşallah kimsenin başına gelmez. Şiddete maruz kalanlar sessiz kalmasın, devletimiz inanılmaz destekliyor. 'KADES' uygulaması var, jandarma çok yardımcı oldu. Aldatılmaya göz yummayacağım. Özer'den boşanacağım. İki kızım var, ben onlara örnek olmalıyım. Kendimi suçlamıyorum.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Özer Hurmacı'nın avukatı Esennur Ezgi'den şiddet iddialarına cevap geldi. Ezgi, Mihriban Hurmacı'nın iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

İşte Özer Hurmacı cephesinden gelen açıklama:

"Müvekkilim Sn. Özer Hurmacı ile Mihriban Hurmacı arasında geçen 03.02.2022 tarihli olaya ilişkin kamuoyu açıklaması yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Mihriban Hurmacı'nın yaptığı paylaşımlar ve müvekkilim hakkındaki iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Şöyle ki;

1- Öncelikle taraflar 2021 yılında girdikleri boşanma sürecinden sonra anlaşma sağlayıp karşılıklı olarak boşanma davasından vazgeçmişlerdi, Müvekkilim Özer Hurmacı evliliğini kurtarmak adına bu süreçte elinden gelen tüm özen ve hassasiyeti göstermiş ancak Mihriban Hurmacı tam aksine davranışlar sergilemeye devam etmiştir.

"SİNİR KRİZİ SONRASI SAKİNLEŞMEDİ"

03.02.2022 tarihinde ise Mihriban Hurmacı geçirdiği sinir krizi sonrası müvekkilim Özer Hurmacı tarafından sakinleştirilmeye çalışılmış ancak bir türlü sakinleşmeyen Mihriban Hurmacı, müvekkilime saldırmış ve müvekkilimin parmağını koparırcasına ısırmaya başlamıştır.

Bunun üzerine müvekkilim bu durumdan kurtulmaya çalışırken Mihriban Hurmacı'nın kaşında kanama olmuş ve o halde darp raporu almak üzere hastaneye gitmiştir. Yüzünün diğer bölgelerinde görülen kanlar da kaşındaki kanamadan kaynaklanmaktadır. Ayrıca Mihriban Hurmacı'nın müvekkilim Özer Hurmacı'nın parmağını ısırması neticesinde parmağına 3 (üç) dikiş atılmıştır.

Akabinde taraflar birbirlerinden karşılıklı olarak şikayetçi olmuşlardır. Savcılık tarafından alınan sağlık raporunda, Mihriban Hurmacı'da sadece basit tıbbi müdahale ile giderilecek nitelikte izler olduğu kanaatine varılmıştır. Bu da Mihriban Hurmacı'nın geçirdiği krizden kaynaklanmıştır.

"DARP İZİ YOKTUR"

2- Mihriban Hurmacı tarafından yapılan paylaşımlardaki; darp, tehdit ve hakaret iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Paylaşılan fotoğraflarda da görüleceği üzere sadece kan bulunmakta olup, darp izi dahi yoktur. Ayrıca Savcılık tarafından alınan sağlık raporuyla da basit tıbbi müdahale ile giderilecek nitelikte izler olduğu ortaya konulmuştur. Buna sebebiyet veren de Mihriban Hurmacı'nın bizzat kendisidir. Yapılan abartılı, yanlış, eksik ve gerçeğe aykırı beyan ve açıklamalar ile müvekkilim Özer Hurmacı kamuoyu nezdinde küçük düşürülmeye çalışılmaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya çalışan ve müvekkilim Sn. Özer Hurmacı hakkında gerçeğe aykırı algı yaratmaya çalışan Mihriban Hurmacı hakkında tüm yasal ve hukuki süreçlerin yürütüleceğini bildiririz. Kamuoyuna duyurulur."

BOŞANMAKTAN VAZGEÇMİŞLERDİ

Futbolcu Özer Hurmacı, 6 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı’ya evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle ‘çekişmeli’ olarak boşanma davası açmıştı.

Eşinin sürekli Astroloji ile ilgilendiğini öne süren Hurmacı, "Astroloji haritasına bakıp onu aldattığımı söylüyor." iddiasında bulunmuştu.

Ancak çift, aralarındaki buzları eritip, barışmış ve boşanmaktan vazgeçmişti.