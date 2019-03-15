Özer Hurmacı: Yıldırım düştü!

Fenerbahçe-Sivasspor maçında konuk ekibin tek golünü atan Özer Hurmacı 90 dakika bitiminde sitemkar konuştu.

15 Mart 2019, Cuma 23:49
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Özer Hurmacı: Yıldırım düştü!

maçında sahanın başarılı isimlerinden olan Özer Hurmacı, 90 dakika bitiminde karşılaşmanın hakemi Bülent Yıldırım'ı eleştirdi.

Yıldırım'ın kararlaFenerbahçe-Sivasspor rının adil olmadığını ima eden Özer, İstanbul seyahati öncesi yaşadıkları talihsizliği dile getirerek, hakem Yıldırım'ı eleştirdi.

Mücadelede Sivasspor'un tek golünü atan hücum oyuncusu, "İstanbul'a gelirken uçağımıza yıldırım düşmüştü. Maçta da Bülent Yıldırım düştü!" ifadesini kullandı.

Özer aldığı galibiyet nedeniyle Fenerbahçe'yi de tebrik etti.

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