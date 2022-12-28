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Özer Hurmacı yeniden Bursaspor’da

Bursaspor Kulübü, 1.5 yıl önce futbolu bırakan Özer Hurmacı ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli oyuncu, bu akşam yapılacak idmanda yeşil-beyazlı futbolcularla tanışacak.

28 Aralık 2022, Çarşamba 14:56 Son Güncelleme:
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Özer Hurmacı yeniden Bursaspor’da

TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor ’da önemli bir gelişme yaşandı. Transfer tahtası kapalı olan yeşil-beyazlı kulüp, eski futbolcusu Özer Hurmacı ile el sıkıştı. Tecrübeli futbolcu, bu akşam yapılacak antrenman öncesi takımla tanışacak. 6 aylığına Bursaspor’la anlaşan Hurmacı'ya, geçmiş dönem alacakları dışında bir meblağ ödenmeyecek.

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1.5 yıldır futboldan uzak kalan 36 yaşındaki oyuncunun, kısa süre içinde antrenmanlara katılması bekleniyor. Bursaspor Kulübü, futbolu bırakmadan önce son olarak yeşil-beyazlı formayı giydiği için Özer Hurmacı’yı tekrar kadrosuna katma şansına sahipti.(İHA)

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