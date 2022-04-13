Özer Hurmacı, Plaj Futbolu Milli Takımı aday kadrosunda

Plaj Futbolu Milli Takımı'nın, 22 Nisan - 30 Nisan 2022 tarihleri arasında Antalya Manavgat'ta gerçekleştireceği hazırlık kampının kadrosu açıklandı. Kadroda, son olarak Bursaspor forması giyen ve 12 Mart tarihinde aktif futbolculuk kariyerini noktalayan Özer Hurmacı da yer aldı.

Kariyerinde Fenerbahçe ve Trabzonspor 'un da formalarını giyen Özer Hurmacı, kadronun açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Plaj Futbolu Milli Takımı'nın kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Mehmet Aşlamacı (Seferihisar Citta Slow), Mahmut Arıkan (Alanya Belediyespor), Serkan Banazlı (Seferihisar Citta Slow), Halil Hamamcıoğlu

Savunma: Yasin Bağcı (Alanya Belediyespor), Efe Lorenzo Deniz (Manavgat Elektronik Market), Oğuzhan Karaca (Bosna Kahvecisi Ozba Yapı), Ferhat Gülbağ (Seferihisar Citta Slow), Semih Türkmen (Seferihisar Citta Slow), Volkan Yeşilırmak (Seferihisar Citta Slow), Recep Demir (Seferihisar Citta Slow)

Hücum: Ege Alkan (Manavgat Spor), Ömer Behiç Benlidayı (Alanya Belediyespor), Enes İşcan (Seferihisar Citta Slow), Barış Terzioğlu (Alanya Belediyespor), Özer Hurmacı, Cem Keskin (Alanya Belediyespor), Emrah Ekmekci (Bosna Kahvecisi Ozba Yapı), Özcan Kocaman (Seferisar Citta Slow)

Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin

Teknik Direktör: Ozan Yılmaz

Özer Hurmacı'nın paylaşımı şu şekilde: