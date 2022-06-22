Özer Hurmacı futbola geri dönüyor

Almanya'da başladığı futbolda, Türkiye kariyerine Ankaraspor formasıyla adım atan Özer Hurmacı aralarında Fenerbahçe ve Trabzonspor 'un da yer aldığı birçok kulüpte forma giymişti. Son olarak TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'un formasını terlettikten sonra emekli olan Özer Hurmacı yeşil sahalara geri dönüyor.

Bursaspor'a geri dönüyor

35 yaşındaki eski futbolcu kariyerinin son iki yılında oynadığı Bursaspor formasıyla yeniden sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Bu sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor'da Sportif Direktör İsmail Ertekin, Özer Hurmacı ile ilgili açıklama yaptı.

"Özer Hurmacı büyük olasılıkla bizimle birlikte olacak"

Ertekin eski oyuncuları Özer Hurmacı kadrolarına katmalarının mümkün olduğunu belirterek, "Büyük olasılıkla da olacak. Özer’le görüştüğümüzde 'Bana ihtiyaç varsa elimden geleni yaparım' dedi. Eğer kondisyonu ve fiziği yeterli durumdaysa bizle birlikte olacaktır. Zaten seçeceğimiz de yok. Transfer tahtamız kapalı biliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Son döneminde kadro dışı kalmıştı

Bursaspor’da iki yıl forma giyen tecrübeli orta saha 2020-2021 sezonun son maçlarında kadro dışı bırakılmış, ve sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeni sözleşme önerilmemesi nedeniyle takımdan ayrılmıştı. Bursaspor'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımda forma giymeyen Hurmacı, 2022 Mart ayında emeklilik kararı almıştı.

45 maçta 6 gol, 4 asistle oynadı

35 yaşındaki futbolcu, Bursaspor formasıyla 45 maça çıkmış ve 6 gol, 4 asistlik performans göstermişti. Özer Hurmacı yeşil beyazlı takıma veda mesajında, "Her şey için teşekkürler büyük Bursaspor taraftarı. İki sezon boyunca yeşil-beyazlı formayı terletmek büyük bir gururdu" ifadelerine yer vermişti.

40 yaşına kadar oynamak istiyordu

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada futbolu en az 40 yaşına kadar oynama hayali olduğunu söyleyen Hurmacı, "Fiziğim de buna müsait. Sezon başında Süper Lig'den bir takımla anlaşabilseydim ya da Bursaspor'da devam edebilseydim futbolu bırakmayacaktım. Bursaspor'un haricinde alt ligde başka bir takımda oynamayacağımı daha önce söylemiştim.

Plaj Futbolu Milli Takımı'na seçildi

Özer Hurmacı futbol kariyerini noktaladıktan sonra Plaj Futbolu Milli Takımı'na çağırıldı. Hurmacı, 25 Mayıs-2 Haziran 2022 tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştiren hazırlık kampında da yer aldı. (Ajansspor)