Özer Hurmacı: Çocuklarım için susmayı tercih ediyorum!

Özer Hurmacı'nın geçtiğimiz aylarda boşanmaktan vazgeçtiği eşi Mihriban Hurmacı, futbolcunun fiziki şiddetine maruz kaldığını ileri sürerek soluğu mahkemede almıştı. Basın açıklaması yaparak yaşadıklarını anlatan Mihriban Hurmacı'nın ardında Özer Hurmacı da iddiaları kabul etmeyerek karşı dava açmıştı.

"BENİM AĞZIMDAN BİR ŞEY DUYAMAYACAKSINIZ!"

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Tüm bu gelişmelerin ardından ünlü futbolcu, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Özer Hurmacı, boşanma aşamasında olduğu eşi Mihriban Hurmacı'nın 'şiddet' iddiaları hakkında ilk kez konuştu.

Hurmacı, "Bu konu ile ilgili konuşmak istemiyorum. Mihriban Hanım açıklamalarda bulunabilir. Bizim üç tane çocuğumuz var. Bu konularla ilgili benim ağzımdan hiçbir zaman bir şey duymayacaksınız!" dedi.

"KARŞILIKLI UZAKLAŞTIRMAMIZ VAR"

Ünlü futbolcu, eşinin 'şiddet' gördüğüne dair sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafların hatırlatılması üzerine "Paylaşabilir. Zaten karşılıklı uzaklaştırmamız var. Karşılıklı şikayetler olacak, bir dava görülecek, bunun sonucunu öğrenirsiniz. Dediğim gibi üç tane çocuğum var. Onlar için her zaman susacağım!" ifadelerini kullandı.

BİRBİRLERİNİ HAFİF NİTELİKTE YARALADILAR

Öte yandan Mihriban Hurmacı, eşi Özer Hurmacı'nın cep telefonunda gördüğü kadın fotoğrafları ve mesajlar yüzünden aralarında tartışma çıktığını, sonrasında ise eşinin kendisine şiddet uyguladığını ileri sürmüştü. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, birbirlerinden karşılıklı şikayetçi olan Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı, müşteki-şüpheli sıfatıyla yer almıştı.

İddianamede, taraflar arasında 3 Şubat akşamı geç saatlerde kıskançlık nedeniyle aralarında tartışma çıktığı, Özer Hurmacı'nın, "Seni gebertirim!" diyerek, tehditte bulunduğu, Mihriban Hurmacı'nın da küfür edip, "Seni bitireceğim!" ifadelerini kullanarak hakaret ve tehditte bulunduğu belirtilmişti. Tarafların birbirlerini karşılıklı olarak tekme, tokat ve yumruklarla hafif nitelikte yaraladıkları kaydedilmişti.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDE YARGILANACAKLAR

İddianamede, Mihriban Hurmacı'nın "Eşe karşı basit yaralama", "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından 1 yıl 3 aydan 5 yıl 6 aya kadar hapsi talep edilmişti. Özer Hurmacı hakkında ise "Eşe karşı basit yaralama" ve "Tehdit" suçundan 1 yıldan 3 yıl 6 aya kadar hapis istenmişti. İddianame kabul edilirse taraflar, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

MİHRİBAN HURMACI'YA KORUMA KARARI İHLALİNDEN 3 GÜN TAZYİK HAPSİ

Taraflar ayrıca birbirlerine karşı olarak koruma kararları aldırmıştı. Mahkemeye başvuran Mihriban Hurmacı, eşinin kendisine ve çocuklarına yaklaşmaması için 1 ay süreyle koruma kararı aldırmıştı.

Özer Hurmacı ise 1 aylık koruma kararının ihlal edildiği iddiasıyla Mihriban Hurmacı hakkında zorlama hapsi talebinde bulunmuştu. Avukatları Esennur Ezgi ve Selim Erbağcı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Özer Hurmacı'nın talebi, 11 Şubat'ta kabul edilmişti.

Mahkeme, Mihriban Hurmacı hakkında "Şiddet tehdidi", "hakaret", "aşağılama" veya "küçük düşürmeyi" içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ilişkin kararları ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsi uygulanmasına karar vermişti.

Karar kesinleşirse Mihriban Hurmacı 3 gün cezaevine girecek. Ancak Mihriban Hurmacı'nın iki hafta içinde karara itiraz hakkı bulunuyor.