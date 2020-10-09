Özer Hurmacı Balıkesirspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un en tecrübeli ismi Özer Hurmacı, son oynanan Tuzlaspor maçında sakatlanarak takımdan ayrı düşmüştü. Bolu’da yapılan kampta düz koşularına devam eden Özer Hurmacı’nın sol alt adalesinde sıkıntı olduğu ve 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Millî aranın girmesini fırsat bilen kulüp doktorları da tecrübeli futbolcunun tedavisine hemen başladı. 9 gün sonra oynanacak olan Balıkesirspor maçına yetiştirilmeye çalışılan Özer Hurmacı’nın Bursaspor’a gelmeden önce aynı bölgeden sakatlandığı ve 8 hafta sahalardan uzak kaldığı öğrenildi. Koşma sırasında bacağında çekmeler meydana gelen Özer Hurmacı, bir ân önce eski sağlığına kavuşup takımını yalnız bırakmak istemiyor.

İHA