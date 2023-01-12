Süper Lig ’in ilk devresinde geçen sezona göre geride kalan Trabzonspor ’da saha sonuçlarındaki kötü gidişat ve teknik direktör Abdullah Avcı’nın ayrılığı iddiaları üzerine kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu yazılı açıklama yaparak camiaya seslendi. Ağaoğlu açıklamasında, "Futbolda zaman zaman olumsuz sonuçları ve gelişmeleri Trabzonspor olarak da yaşıyoruz. Önemli olan bundan sonrasında hataların tekerrür etmemesi için kısa, orta ve uzun vadede alınması gereken tedbirlerdir" dedi.

'Bütünlüğümüzü kaybetmeyelim'

Yönetim olarak Abdullah Avcı’ya güvendiklerini belirten Ağaoğlu, "Bunları her aşamada geniş kapsamlı bir şekilde ele aldık. Sorunları masaya yatırdık. Çözüm önerilerini ve alınması gereken tedbirleri tartıştık. Trabzonspor camiası endişe etmesin. Takımına güvensin. Desteklemeye devam etsin. Trabzonspor her yönüyle büyüktür ve bütünlük içindeki bir camiadır. Bu bütünlük yönetimimiz, takımımız, hocamız ve taraftarımızladır. Bu bütünlüğümüzü asla kaybetmeyelim. Hocamıza güvenimiz tamdır ve takımımız bu olumsuzlukları alacağı başarılı sonuçlarla giderecektir" ifadelerini kullandı.





İstifa sinyalleri vermişti

İç sahada tam33 karşılaşmadır kaybetmeyen Trabzonspor, bu sezon deplasmanda ise oldukça sıkıntılı maçlar çıkarıyor. Bunun son örneği Alanya’da yaşandı, Bordo-Mavililer en ağır yenilgisini aldı.5-0’lık skor sonrası Abdullah Avcı istifa sinyali içeren açıklamalar yaparken, “Hastalıklı bir durum var. Geçici bir durum gibi gözükmüyor. Kendimle ilgili bir değerlendirme yapacağım” demişti. Bu sözlerin ardından Avcı’nın görevi bırakması beklenirken, önceki gün Trabzonspor camiası adeta seferber oldu.

Önce Başkan aradı

İlk olarak Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun Abdullah hocayla görüştüğü ve “Ani bir karar verme, sakin ol. Yüz yüze her şeyi konuşacağız” dediği öğrenilirken; bazı eski başkanlar, şehrin ileri gelenleri ve iş adamları da gün boyunca hocayı aradı ve kesinlikle istifa etmemesi istedi. Futbolculardan Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Bakasetas ve Hamsik, Avcı’nın evine giderken; “Sorumluluk hepimizin, bizi bırakma hocam. Bu gidişatı hep birlikte değiştireceğiz. Senin liderliğinde şampiyon olduk, kupalar kazandık. Yine seninle başaracağız” sözlerini sarf etti.

Duygu dolu anlar

Son noktayı ise 12. adam koydu. Gece saatlerinde toplanıp, Abdullah Avcı’nın Yomra’daki evine giden yüzlerce taraftar, tezahüratlar ve şarkılarla hocaya destek verdi, duygu dolu anlar yaşandı.

'Mücadeleye devam edeceğiz'

Bordo-Mavili atkıyı boynuna takıp balkon konuşması yapan Trabzonspor’un teknik patronu, “Mücadeleye devam edeceğiz” sözleriyle, herkesin yüreğine su serpti.

İstanbul'da dev zirve

Abdullah Avcı, dün öğlen saatlerinde Trabzon’dan İstanbul’a gitti. Trabzonspor’un hocası, vakit kaybetmeden Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkan Ertuğrul Doğan’la bir araya geldi. Dev zirvede; alınacak tedbirler, ara transferde yapılacak çalışmalar ve çözüm önerileri değerlendirildi. Transfer dönemine girildiği için herhangi bir isimle ilgili kadro dışı kararı alınmazken, Şubat ayına kadar en az 4-5 isimle yolların ayrılması bekleniyor. Öncelikle Yusuf Yazıcı, Denswil, Larsen gibi oyuncuların performansından memnun olmayan Avcı, Djaniny ile Enis Bardhi başta olmak üzere teklif gelebilecek futbolcuların satılmasına sıcak bakıyor. Abdullah hoca, bugün yapılacak idmanda takıma sert bir uyarıda bulunacak ve sonraki süreçte daha sert yaptırımlar uygulanacağını söyleyecek.





‘Yanındayız’ mesajı...

Öte yandan hem Başkan Ağaoğlu hem de Ertuğrul Doğan, Abdullah Avcı’ya olan güvenlerini dile getirirken, ‘yanındayız’ mesajını zirvede net bir şekilde iletti. Başkan, mevcut süreçte taraftarlara sabrından dolayı teşekkür ederken, takımın desteğe her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti.

FANATİK ÖZEL / Safa Can Konuksever