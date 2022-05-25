Malta’da geçen hafta sona eren 2022 Özel Olimpiyatlar Davetli Avrupa Oyunları’na özel sporcularımız damga vurdu, 2023 yılında Berlin'de yapılacak olan Dünya Yaz Oyunları'nın provasını yaptı.

25 ülkeden bini aşkın özel sporcunun yarıştığı Malta'daki organizasyonda sporcularımız 4 Altın, 12 Gümüş ve 5 Bronz olmak üzere toplamda 21 madalya kazandı.

Atletizm, Bocce, Bowling, Futbol, Masa Tenisi ve Yüzme branşlarında düzenlenen oyunlara Türkiye, atletizm (6 sporcu), bowling (4 sporcu) ve masa tenisi (4 sporcu) branşlarında katılım gösterdi.

Adana, Artvin, Çorum, Denizli, Giresun, İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya, Manisa illerinde yapılan seçmeler sonrası oluşturulan Özel Olimpiyatlar Türkiye kafilesi, 14 özel sporcu, 4 antrenör ve 2 idareci olmak üzere 20 kişiden oluştu.

Pandemi döneminden sonra Özel Olimpiyatlar’ın uluslararası olarak düzenlenen ilk etkinliği olan oyunlara Malta 2022 Özel Olimpiyatlar Davetli Avrupa Oyunları Komite Başkanı Dr. Lydia Abela, Malta Başbakanı Robert Abela ve Özel Olimpiyat Avrupa-Avrasya Başkanı David Evangelista da katılım sağladı.

14 Mayıs tarihinde ülkelerin kortej yürüyüşü ve olimpiyat meşalesinin yakılmasıyla başlayan oyunlar, 17 Mayıs tarihinde kapanış töreniyle sona erdi. Açılış ve kapanış törenlerinde düzenlenen görsel şovlar ve etkinliklerle büyük coşku yaşandı.

Özel Olimpiyatlar Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Sabancı açılışta Türkiye kafilesinin önünde yürüdü ve özel sporcularımıza moral kaynağı oldu.

Sabancı ayrıca madalya törenlerine katılarak, oyunlar boyunca özel sporcularımıza destek verdi.

Oyunlara katılan tüm ülkeler önümüzdeki yıl Berlin’de düzenlenecek olan 2023 Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları’nda buluşmak üzere ülkelerine döndü.

Özel Olimpiyatlar Nedir?

1968 yılında Eunice Kennedy Shriver tarafından başlatılan Özel Olimpiyatlar, zihinsel engelli çocuklar ve yetişkinler için çeşitli olimpik tip sporlarda yıl boyunca spor eğitimi ve atletik rekabet sağlamak, onlara fiziksel uygunluklarını geliştirmeleri, cesaret göstermeleri, neşe içinde yaşamaları ve bir spora katılmaları için sürekli fırsatlar sunmaktır.

Bu alanda dünyanın en büyük spor organizasyonu olup 200 ülkede 6 milyon katılımcıya yıl boyunca eğitim ve etkinlikler sağlamaktadır. Yerel, ulusal ve bölgesel yarışmalar da dahil olmak üzere her gün dünyanın her yerinde Özel Olimpiyat yarışmaları düzenlenmektedir.

Özel Olimpiyatlar Türkiye'nin temeli 1982 yılında Prof. Dr. Hıfzı Özcan ve Sakıp Sabancı’nın önderliğinde atıldı.

Özel Olimpiyatlar Türkiye, 2002 yılından itibaren Dilek Sabancı’nın liderliğinde Türkiye Özel Sporcular Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED) çatısı altında Uluslararası Özel Olimpiyatlar’ın (Special Olympics) Türkiye’deki tek temsilcisidir.

Özel Olimpiyatlar Türkiye 40 yıldır yüzlerce özel sporcuyla uluslararası organizasyonlara katılım sağlayıp, Türk Bayrağını bu alanda başarı ile temsil etti.