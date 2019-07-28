Özel sporculardan madalya yağmuru

ANKARA (DHA) - Finlandiya Tampere'de düzenlenen 2019 Down Sendromu Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye 7 altın, 12 gümüş ve 9 bronz madalya olmak üzere toplamda 28 madalya kazanarak tarihi bir rekora imza attı.

Avrupa Şampiyonası'nda atletizm branşında Ali Topaloğlu gülle atmada, 10.96 metrelik atışı ile Avrupa ve dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu. Münevver Yılmaz, 800 metrede 4:34:32 ile üçüncü olarak bronz madalya, 1500 metrede 9,13 ile ikinci olarak gümüş madalya, gülle atmada 5:99 metre ile altın madalya ve cirit atmada 11,93 metre ile gümüş madalya kazandı. Dilara Çevik, 400 metrede 2:25:09 gümüş madalya, disk atmada 13:12 metre ile altın madalya, cirit atmada 8:93 metre ile gümüş madalya, triathlonda 25:32 ile gümüş madalya, gülle atmada 4:80 metre ile gümüş madalya , 200 metrede 56,02 ile gümüş madalya ve 800 metrede 5:53:04 ile altın madalya kazandı.

Milli sporcu Volkan Yavuzaslan ise disk atmada 20,49 metre ile bronz madalya, cirit atmada 20,80 metre ile bronz madalya kazandı. Merve Uzun, uzun atlamada 2,48 metre ile üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Türkiye bu sonuçlar ile genel klasmanda üçüncü oldu.

DOWN MASA TENİSİ MİLLİ TAKIMI AVRUPA ŞAMPİYONU

Masa tenisinde milli sporcu Salihcan Öztankal çift erkekler kategorisinde 3 bronz madalya kazandı. Enes Yılmaz çift erkekler 3 bronz madalya kazandı. Benay Balcı - Merve Peker, çift kızlar Avrupa 2'ncisi olarak gümüş madalya kazandı. Karma (mix) kategorisinde Salihcan Merve, Avrupa 3'üncüsü oldu ve bronz madalya kazandı. Benay Balcı ferdide Avrupa 3'üncüsü oldu ve bronz madalya kazandı. Erkek milli takımı ise Avrupa 3'üncüsü oldu.

Şampiyona sonrası açıklama yapan Federasyon Başkanı Birol Aydın, "Dünya rekoru kıran kaptan Ali Topaloğlu ile yaptığı görüşmede sporcularımız madalya ve kupalarını Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a vermek istiyorlar. İlk fırsatta Sayın Cumhurbaşkanımız ile buluşmak istiyorlar. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız özel sporcularımızı yakınen takip edip, destekliyor. Avrupa Şampiyonası sonuçları gösteriyor ki doğru yoldayız. 6 yıldır altyapıya yatırım yapıyoruz, performans sporcusu yetiriyoruz. Çıkmış olduğumuz bu yolda bize güvenen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya'ya, TMPK Başkanı Sayın Yavuz Kocaömer'e ve Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Baykan'a ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca Avrupa Şampiyonası'nda çok büyük emeği olan kafile başkanımız Sadettin Akçi'yi, antrenörlerimiz Leman Elmas, Mürsel Kurt, Kemal Yaşkafa, Halit Çaka'nı, organizasyon kurul üyemiz Yasemin Öğüt'ü, kulüp başkanlarımızı, antrenörlerimizi, ailelerimizi ve gururumuz özel sporcularımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum" dedi.

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