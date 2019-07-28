Özel sporculardan madalya yağmuru

Finlandiya’da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası’nda Türk sporcular 28 madalya kazanarak, büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tampere kentinde gerçekleştirilen organizasyonda atletizm ve masa tenisinde mücadele eden milli sporcular, 7 altın, 12 gümüş ve 9 bronz madalya elde etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, şampiyonada büyük bir başarı kazandıklarını vurgulayarak, "Sporcularımız madalya ve kupalarını Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a vermek istiyorlar. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız özel sporcularımızı yakınen takip edip, destekliyor. Avrupa Şampiyonası sonuçları doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. 6 yıldır altyapıya yatırım yapıyoruz, performans sporcusu yetiriyoruz." ifadelerini kullandı.