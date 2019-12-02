Özel sporculardan judoda çifte altın

T23 kategorisi erkekler 81 kilodaki Erdem finalde ev sahibi ülkeden Corte Diogo’yu 4-2 yendi. Bu tarihi başarısı sonrası bir şampiyonluk haberi de Doğukan Coşar’dan geldi. Çoşar T21 kategorisi erkekler 81 kiloda finalinde Portekizli rakibini 3-1 mağlup edip, altın madalya kazanan ikinci isim oldu. Judoda Mehmet Can Topal da T21 kategorisinde gümüş madalya elde etti. Organizasyonda ayrıca Down Sendromlular Basketbol Milli Takımımız dünya 3.’sü oldu.