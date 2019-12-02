Özel sporculardan judoda çifte altın

Portekiz’de devam eden Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası’nda Talha Ahmet Erdem altın madalya kazanarak, bu alanda Türkiye’ye ilk dünya şampiyonluğunu getirdi.

02 Aralık 2019, Pazartesi 06:01
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Özel sporculardan judoda çifte altın

T23 kategorisi erkekler 81 kilodaki Erdem finalde ev sahibi ülkeden Corte Diogo’yu 4-2 yendi. Bu tarihi başarısı sonrası bir şampiyonluk haberi de Doğukan Coşar’dan geldi. Çoşar T21 kategorisi erkekler 81 kiloda finalinde Portekizli rakibini 3-1 mağlup edip, altın madalya kazanan ikinci isim oldu. Judoda Mehmet Can Topal da T21 kategorisinde gümüş madalya elde etti. Organizasyonda ayrıca Down Sendromlular Basketbol Milli Takımımız dünya 3.’sü oldu.

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