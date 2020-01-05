Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Özel Sporcular Futbol Ligi’nde Türkiye ikincisi olan Mehmet Torun Özel Eğitim Meslek Okulu Özel Sporcular Spor Kulübü Takımı, ikincilik kupasını Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger’e getirdi.

Mehmet Torun Özel Eğitim Meslek Okulu Özel Sporcular Spor Kulübü Takımı, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu tarafından düzenlenen 2018-2019 Futbol Ligi’nde ikinci olma başarısı gösterdi. İkincilik kupasını İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger’e takdim eden başarılı sporcular, sevinçlerini Dülger ile paylaştı. Ziyarette Şube Müdürü Kemal Ünal, Okul Müdürü Mustafa Okumuş, Okul Müdür Yardımcısı Yusuf Gürkan ve takımın Teknik Direktörü Serkan Demir de yer aldı.

Mehmet Torun Özel Eğitim Meslek Okulu Özel Sporcular Spor Kulübü Takımını, idarecilerini ve teknik ekibini elde ettikleri ikincilikten dolayı kutlayan Sabahattin Dülger, ekibe yeni sezonda başarılar diledi. Lig hakkında bilgi veren Okul Müdürü Mustafa Okumuş beş yıldır bu ligde yer aldıklarını belirtti. Zor bir sezonun ardından kaçırdıkları şampiyonluk için üzüldüklerini ifade eden sporcular, elde edilen ikincilikten dolayı mutlu olduklarını söylediler.

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