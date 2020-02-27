Özel sporculardan atletizmde 9 madalya

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya’nın Torun kentindeki organizasyonun son gününde piste çıkan Fatma Damla Altın, yüksek atlamada dünya ikincisi olurken, Muhsine Gezer de 800 metrede gümüş madalya kazandı.

Edanur Akın, Fatma Damla Altın, Muhsine Gezer ve Sevim Demircan’dan oluşan kadınlar bayrak takımı ise son gün 4x400 metrede dünya ikinciliği elde etti.

Türkiye, 2020 Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nı 2 altın, 3 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 9 madalyayla tamamladı.

Özel Sporcular Atletizm Milli Takımı, yarın yurda dönecek.