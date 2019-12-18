ALANYA, (DHA)- ÖZEL Sporcular Down Sendromlular Milli Takımı, Alanya'da kampa girdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında desteklediği, Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Özel Sporcular Down Sendromlular Milli Takımı; Alanya Atatürk Spor Salonu'nda kampa girdi.

Özel Sporcular Down Sendromlular Milli Takımı, 31 Mart- 7 Nisan 2020 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşecek ve down sendromlu sporcuların olimpiyat oyunları olarak kabul edilen Trisome Games 2020 için çalışmalarını sürdürüyor. 15 Aralık'ta başlayan kamp, 22 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek.

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