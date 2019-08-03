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Özel sporcu Sevim Demircan dünya üçüncüsü

Özel sporcu Sevim Demircan dünya üçüncüsü

03 Ağustos 2019, Cumartesi 20:21
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Özel sporcu Sevim Demircan dünya üçüncüsü

ANKARA, (DHA) -
Milli sporcu Sevim Demircan, Dünya Para Atletizm Şampiyonası’nda dünya 3’üncüsü oldu. 
Uluslararası Paralimpik Komite tarafından İsviçre’nin Notvil kentinde düzenlenen Para Atletizm Gençler U20 Dünya Şampiyonası’nda özel sporcu Sevim Demircan, T20 Kategorisinde uzun 400 metrede 64,79 saniye koşarak bronz madalya kazandı. 
Bu sonuç ile Türkiye, Dünya Şampiyonasında 5’inci madalyasını kazanmış oldu.

(FOTOĞRAFLI) 

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