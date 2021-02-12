Özel sporcu Esra Bayrak’tan gümüş madalya

Türkiye saati ile 16:00’da piste çıkan özel sporcu Esra Bayrak, 5.39 atlayarak gümüş madalya kazanırken, yine uzun atlamada yarışan bir diğer özel sporcu Fatma Damla Altın ise 5.17 atlayarak 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları A Barajını geçme başarısı gösterdi.

"TARİHİMİZDE İLK KEZ DÖRT ÖZEL SPORCUMUZ PARALİMPİK OYUNLARI A BARAJINI GEÇTİ"

Milli takım adına açıklama yapan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, “Dün kazandığımız 1 altın, 1 gümüş madalyadan sonra bugün de altın kızımız Esra Bayrak ülkemize gümüş madalya kazandırdı, ayrıca Fatma Damla Altın Grand Prix dördüncüsü olarak büyük bir başarı gösterdi. Özel sporcular tarihinde ilk defa dört sporcumuz Paralimpik Oyunları A barajını geçti, bizlere bu gururu yaşatan özel sporcularımızı, antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Bizlere her zaman destek olan başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, TMPK Başkanı Sayın Yavuz Kocaömer'e, Spor Genel Müdürü Sayın Mehmet Baykan'a ve ekibine, Spor Toto Teşkilat Başkanı Sayın Bünyamin Bozgeyik'e, sponsorlarımız TESYEV’e, EMİNEVİM’e ve bize her zaman inanan özel sporcular ailemize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Dubai 2021 Dünya Para Atletizm Gran Prix’i yarın yapılacak olan müsabakalar ile sona erecek olup, milli sporcular 14 Şubat Pazar günü sabah 06:30 da İstanbul’a dönecek.

DHA