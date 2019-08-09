Özel sporcu Ebru Acer altın, Sümeyra Türk bronz madalya kazandı

ANKARA, (DHA) - Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yapılan 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları puanlı turnuvası ITTF PTT OPEN BANGKOK Masa Tenisi Turnuvası'nda tek kadınlarda Ebru Acer altın madalya kazandı. Aynı turnuvada bir diğer özel sporcu Sümeyra Türk ise, bronz madalyanın sahibi oldu..

Madalya töreni sonrası bir açıklama yayınlayan Federasyon Başkanı Birol Aydın, "Özel sporcularımızı izlemeye devam edin diyorum. 6 yıldır ektiğimiz emekleri sportif başarı olarak topluyoruz. Son 15 günde Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında 34 madalya kazandık. Bu turnuvaya da 1 altın ve 1 bronz madalya ile başladık. Bize bu yolda destek olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a madalyalarımızı armağan ediyoruz. Bize destek olan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya, TMPK Başkanımız Yavuz Kocaömer'e, Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Mehmet Baykan'a ve tüm emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

ITTFPTT Open Bangkok Masa Tenisi Turnuvası yapılacak olan çiftler, takımlar ve mix'ler müsabakaları ile devam edecek olup, 12 Ağustos'da sona erecek.



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