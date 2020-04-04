Özel sağlık sigortalarından Corona virüs kapsama alma kararı

Yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgının poliçe şartlarının gereği kapsam dışına kaldığı özel sağlık sigortalarından 11'i, hastalığın poliçe başlangıç tarihinden sonra tespit edilmiş olması şartı ile Kovid-19'a yakalanan sigortalıları için güvence sağlayacaklarını açıkladı.

İlk olarak Çin'de ortaya çıktıktan sonra dünyanın genelini etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından da pandemi olarak ilan edilen Kovid-19 salgınına karşı Türkiye'de hizmet veren bazı özel sağlık sigorta şirketleri sigortalılar için yeni bir çalışma başlattı.

Bu kapsamda 11 sigorta şirketi, sigorta poliçeleri gereği kapsam dışında olan Kovid-19'a yakalananların hastalığın poliçe başlangıç tarihinden sonra tespit edilmiş olması şartı ile sigorta kapsamında tedavi görebilmesine imkan sağladığını duyurdu.

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sigorta Komisyonu Başkanı Osman Tüken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel sağlık sigortası bulunan kişilerin Kovid-19 tedavilerinin sigorta kapsamında bulunmadığını aktardı.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak ilan edilen Kovid-19 hastalığına yakalananların tedavi işlemlerinin devlet tarafından karşılandığını anlatan Tüken, salgının çıkmasının ardından ilk etapta tedavi işlemleri için sadece belirlenen kamu hastanelerinin kullanılabileceğinin açıklandığını ancak daha sonra çıkartılan yönetmelikle yeterliliği bulunan özel hastanelerinin de pandemi hastanesi ilan edildiğini anımsattı.

Tüken, bu sayede yeterliliği bulunan özel hastanelerin de artık Kovid-19 tedavisini yapabilir hale geldiğini dile getirerek, koronavirüse yakalanan hastaların özel sağlık sigorta poliçelerinden yararlanma imkanının da tartışma konusu olduğunu ifade etti.