Röportaj: Hakan Ateşler / Ömer Necati Albayrak

Türkiye’deki öncüleri 'Selfdefence İstanbul’un konuğu olduk. Özellikle de kadınların öğrenmesi, eğitimini mutlaka alması gereken bir spor. Tüm detaylarıyla konuştuk. Misafirperverliğinden ötürü hocalarımız Cenk Kiray, Serdar Üsküplü ve Onur Birzak'a teşekkür ediyoruz.

İstanbul'un göbeğinde, Osmanbey'de bir spor salonunda kendini koruma sanatınuı öğreten bu insanlarla çok güzel bir röportaj gerçekleştirdik. İşte Krav Maga dövüş sanatı ve detayları...

KRAV MAGA nedir, neden onu öğrenelim? Boks, kickboks gibi sporlar varken neden Krav Maga?

Cenk Kiray: Yaş cinsiyet ayrımı olmadan kendini korumak...

Krav Maga, yakın dövüş demek. Askeri ve istihbarat altyapısı olan bir spor. Ayakta ve hayatta kalmayı öğretir. Asıl amaç gelen saldırı karşısında minimum kuvvetle maksimum zararı vermektir. Yaş ve cinsiyet ayrımı olmadan kendini korumayı öğretiyoruz. Doğal refleksleri kullanarak, pratik çalışmalarla saldırıya uğrayan kişinin aksiyon almasını sağlıyoruz. Self Defence'i kuran Serdar hocamızdır aslında...

Serdar Üsküplü: Kadınlar ve çocuklar öğrenmeli!

Self Defence'i birlikte kurduk. Cenk hocam mütevazilik yapıyor. 2012'den beri 'krav maga'yla uğraşıyorum. Ekmeğimizi de kazandığımız işlerimiz var hepimizin. Öyle bir durum ki bu, öğrendikten sonra ben bu bilgileri sosyal sorumluluk gibi düşünüyorum. Sadece bende kalsın istemiyorum. Bunu kadınlar çocuklar da öğrensin istiyorum. Kimseden para gibi farklı bir beklentimiz de yok. Maksat insanları eğitmek.

"Uzaklaşmak, kaçmak doğru seçenekse kaçın!"

Mantık olarak tehlikeyi bertaraf etmenin ilk formulü ondan uzak durmaktır. Yanınızda çocuğunuz varken karşı taraftan size bir agresyon geldiği zaman oradan güvenli bir bölgeye geçmeniz lazım. Aracınızın içindeyseniz, uzaklaşmak kolay ise bu tabii ki sizin için daha hayırlı olacaktır. Biz zaten şiddeti önermiyoruz. Buna tamamen karşıyız. Eğer yanınıza çocuğunuz, eşiniz varken tehlikeden uzaklaşmak doğru seçenekse tabii ki kaçın. Zaten bu kendini koruyarak tehlikeden uzaklaşma sanatı. Kaslarımızı kullanıyoruz ama beynimizi de kullanmak zorundayız. Sadece kaba kuvvetle üstesinden gelemeyeceğimiz olaylar da var. Diplomalarımız İtalya Spor ve Kültür Bakanlığı'na bağlı... Hepsi kayıtlı şekilde. Uluslararası geçerliliği olan diplomalar. Burada aldığın diplomayla gider İsviçre'de, İtalya'da bu eğitimine devam edebilir. Burs alabilir. Aldığımız ücreti de bir para gibi değil de katkı payı gibi düşünün. Hepimiz gönüllü olarak yapıyoruz bu işi.

Onur Birzak: Kaba kuvvetle yapamayacağını şeyleri krav maga'yla yaparsınız

Bazen kaçamıyorsunuz. Bazen insanlar donup kalıyor. Kırmızı ışıkta beklerken bile olay oluyor. Kadınlara yapılanlar... Özgecan kardeşimizi hatırlıyoruz, Allah rahmet eylesin. Metroda, metrobüste neler oluyor. Krav Maga burada devreye giriyor. Bir kadın krav maga yaparsa bu tür saldırılardan kurtulabilir. Kaba kuvvetle yapamayacağı birçok şeyi krav magayla yapabilir.

"Maaş almıyoruz"

Bizim maddi bir beklentimiz de yok. Üniversite öğrencilerine ayda 150 TL'ye bu eğitimi veriyoruz. O da belirli masraflarımız için. Buradaki hocalar buradan maaş almıyor. İlrleyen zamanlarda çocuklara da eğitim vermeye başlayacağız.

Cenk Kiray: Kadına şiddet ortada

Kadınlara yapılan saldırılarla ilgili elimizde rakamlar da var. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu açıklamıştı. Geçen yıl ve 2018'in ilk 7 ayında şiddete maruz kalan 393 kadın hayatını kaybetti. 2017'de 133 bin 809 kadın şiddete maruz kaldı. Zaten rakamların fazlalığı da bu işin boyutunu hepimize gösteriyor. Hatta bu yılın ilk 7 ayında yaklaşık 96 bin kadın tacize uğradı. Onur hocamızın da dediği gibi kadınların kendilerini savunabilmesi için bu spor bir araç konumunda...

Onur Birzak: İlk organizasyonumuzu Vakıfbank'ta yaptık

Cenk hocam Vakıfbank'ta yönetici olduğu için biz SelfDefence olarak ilk organizasyonumuzu da orada yapmıştık.

Cenk Kiray: Farkındalık eğitimi...

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" kapsamında banka çalışanlarına kendini savunma eğitimi verdik. Farkındalık eğitimi verdik.

Onur Birzak: Ellerde telefon, kulakta kulaklık...

Farkındalık çok önemli. Şu an herkesi kafası öne eğik. Ellerde telefon, kulakta kulaklık... Peşine biri takılıyor, görmüyor. Yüzlerce olay yaşanıyor. İnsan ne olduğunu anlayamıyor.

"Kaçtığın zaman da krav maga yaptın!"

Saldırganın niyeti ne? Vuracak mı, saçını mı çekecek, gasp mı edecek? Bizde tabii saldırılarla ilgili eğitimler de var. Öldürme değil. Kaçma ve kurtulma üzerine... Hayatta kalma diyoruz. Bıçak çekse, ne yapacaksın? Paranı istedi, telefonunu istedi. Biz ne diyoruz derslerimizde? "Senden hiçbir şey değerli değil" diyoruz. Verdin, aldı ve gitti. Sen burada bile krav maga yaptın. Ayakta ve hayatta kaldın! Ama senin canına kastediyorsa... Self Defense diyoruz değil mi... Kendini savunma. Aslında bunun adı nefs-i müdafaa... Seri, net ve ne istediğini bilerek şov yapmadan karşı tarafın vital yani hayati bölgelerine vurarak olay yerini terk edip hayatını güvence altına alacaksın. Zaten bunlar olmadığı için bu tipler yaptıklarına devam ediyor. Birçok kadın arkadaşımız var. Mimar, doktor, avukat...

Avrupa ve Amerika'da çok yaygın bu spor. Adriana Lima bile başladı. Türkiye'de yok gibi bir şey. Sorduğunuzda kadının haberi bile yok. "Ben vital bölgeye vuramam" diyor. Artık o senin canına kast etmiş. Biz antrenmanda zaten spor yapıyoruz ama amaç kendini savunmak.

"Hollywood'da yapıyor"

Brad Pitt ve Angelina Jolie 'Hayatın Kıyısında' filminde krav maga'yı kullandılar. Tom Cruise bu konuda çok iyi. Jack Reacher filminde bu sistemi kullandı. Leonardo di Caprio 'Kanlı Elmas' filminde kullandı. Jennifer Lopez'in 'Enough' filminde kadına şiddet konusu işlendi. Krav maga'ya başladı ve kocasının onu öldürmek istemesini bertaraf etti.

Cenk Kiray: Kadın ve çocuklardan istediğimiz bu

Vurulan noktalar erkeğin en zayıf noktalar. Ense kökü, kasıklar, kulak. Buralara yapılan her vuruş büyük hasar verir. Bizim kadın ve çocuklardan istediğimiz de bu.

Onur Birzak: Kadınlar hep soruyor

Kadınlar bize hep soruyor, "Erkek çok güğçlü ne yapacağız?" diyorlar. Karşı taraf ne kadar güçlü olursa o senin için bir avantaja dönüyor. Senin ona verebileceğin zararı tahmin edemiyor.

Amaç hayatta kalmak. Aklını kullanman. Antrenmana geleceksin, gideceksin. Bir adım atmak sizin hayatınızı bile kurtarabilir. Zaten kısa bir süre sonra fit'leşmeye de başlıyorsunuz.

Cenk Kiray: Gerçek hayat simülasyonları...

Bizim antrenmanlarımız zaten simülasyonlardan oluşuyor. Gerçek hayatta başınıza neler gelebileceğinizi gösteriyoruz. Kaslarınızın refleksleri de gelişiyor.

Serdar Üsküplü:Isınırken 800 kalori...

Kardiyo çalışmamızda bile yaklaşık 800 kalori yakıyoruz. Isınırken bile bu kadar kalori gidiyor.

Instagram hesabımız, internet sitelerimiz var. Adreimiz de orada duruyor zaten. Şişli'deyiz. Metroda Osmanbey durağında indikten sonra, Rumeli tarafından çıktıktan sonra Küçükbahçe sokaktayız. 200-300 metre uzaktayız. Topdemir iş merkezi... Çok kolay bulması.