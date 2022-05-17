'Bana kazanma şansı ver. Kazanamasam bile çabamda cesur olmama yardım et' sloganı ile 28 ülkeden 450'yi aşkın sporcunun yarıştığı Özel Olimpiyatlar Malta Davetli Oyunları'nda mücadele eden 14 milli sporcunun başarıları bugün de sürdü.

100 metrenin çeşitli kategorilerinde rakipleri ile yarışan atletlerden Merve Özlü, Ayşe Başaran gümüş; Mehtap Balcı, Kuzey Nam ve Emre Cimrin bronz madalyanın sahibi oldu.

Durarak Uzun Atlama'nın çeşitli kategorilerinde ise Ayşe Başaran ve Emre Cimrin altın; Merve Özlü, Kuzey Nam ve M.Veysel Selçuk da gümüş madalya sevinci yaşadı.

Başkanlığını Dilek Sabancı'nın yürüttüğü Türkiye Özel Sporcular Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED) sporcuları yarın akşam kapanış töreni ile sona erecek olan oyunlarda müsabakalarını masa tenisi ile tamamlayacak.