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Özel öğrenciler, Samsunsporlu futbolcularla top oynadı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Samsunspor antrenmanını ziyaret eden özel öğrenciler futbolcular ile top oynadı.

30 Kasım 2022, Çarşamba 20:52 Son Güncelleme:
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Özel öğrenciler, Samsunsporlu futbolcularla top oynadı

Samsunspor, cumartesi günü kendi sahasında karşılaşacağı Denizlispor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Nuri Asan Tesisleri Emin Kar sahasında bugün yaptığı taktik antrenmanla sürdürdü.

Antrenman öncesi Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle kırmızı-beyazlıları ziyaret etti. Ziyarette öğrenciler, teknik heyet ve futbolcularla sohbet ederek top oynadılar.

Ziyarete Samsunspor Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, Samsunspor Kulübü Basketbol Şubesi Başkan Vekili Arzu Uslu ve Samsunspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Uygun da katıldı.

İHA

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