Süper Lig'de geçen sezonun flaş ekibi olan, sezon sonunda 68 puanla 3. sırada yer alan Konyaspor tüm futbolseverlerin takdirini kazanmıştı. Hem sahada oynanan futbol hem de teknik direktör İlhan Palut'un yükselişi dikkat çekmişti. Yeni sezona da büyük umutlarla başlayan Yeşil-Beyazlılar ilk 8 haftada sadece Galatasaray 'a kaybetmiş ve üst sıralara tırmanmıştı. Ancak sonrasında işler pek de istenildiği gibi gitmedi. Anadolu Kartalı özellikle son 10 maçta sadece 1 kez kazanınca teknik direktör İlhan Palut bir hayli eleştirildi. Cumartesi günü Beşiktaş karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyet Palut'un da sonu oldu. Konyaspor, tecrübeli hocayla yolların ayrıldığını duyurdu. Başarılı çalıştırıcı, Yeşil-Beyazlılar'ın başında çıktığı 81 maçta 36 galibiyet, 25 beraberlik ve 20 mağlubiyet alarak 1.64 puan ortalaması yakaladı.

2.42 puan ortalaması

Tecrübeli hocayla yolların ayrılması sonrasında Konyaspor'da gözler takımın emanet edileceği isme çevrilmişti. Aykut Kocaman, İsmail Kartal, Sergen Yalçın ve Arda Turan gibi isimler konuşulurken, Anadolu Kartalı kısa sürede Palut'un yerini doldurdu. FANATİK'in ulaştığı bilgiye göre; Yeşil-Beyazlı ekipte yönetim son olarak Sırp ekibi Partizan'ı çalıştıran Aleksandar Stanojevic'le anlaştı. 49 yaşındaki Stanojevic, Partizan'la 3 kupa kazanmış ve son döneminde çıktığı 97 maçta 2.42 puan ortalaması tutturarak başarılı bir grafik çizdi.









FANATİK ÖZEL / Esat Soydabircan