MENÜ

ÖZEL | Galatasaray'a derbi öncesi müjdeli haber!

Galatasaray'a iyi haber... Anneannesinin hayatını kaybetmesi nedeniyle ülkesi Uruguay'a giden Lucas Torreira pazar günü oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasını da düşünerek İstanbul'a döndü...

06 Ocak 2023, Cuma 18:43 Son Güncelleme:
- A +
ÖZEL | Galatasaray'a derbi öncesi müjdeli haber!

Galatasaray 'a iyi haber... Anneannesinin hayatını kaybetmesi nedeniyle ülkesi Uruguay'a giden Lucas Torreira, Ankaragücü'yle oynanan mücadelede forma giyememişti. Yıldız oyuncunun pazar günü oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği merak ediliyordu.


İlgili Haberler
Eski Galatasaraylı Hasan Kabze'den çok konuşulacak derbi kehaneti: 'Allah yardım etsin...'


Tecrübeli futbolcu derbiyi de düşünerek büyük bir özveride bulundu ve akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Torreira'nın bu akşam yapılacak idmana katılması ve dev derbide teknik direktör Okan Buruk'un forma vermesi halinde görev alması bekleniyor.

FANATİK ÖZEL / Yakup Çınar


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...