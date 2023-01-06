Galatasaray 'a iyi haber... Anneannesinin hayatını kaybetmesi nedeniyle ülkesi Uruguay'a giden Lucas Torreira, Ankaragücü'yle oynanan mücadelede forma giyememişti. Yıldız oyuncunun pazar günü oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği merak ediliyordu.









Tecrübeli futbolcu derbiyi de düşünerek büyük bir özveride bulundu ve akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Torreira'nın bu akşam yapılacak idmana katılması ve dev derbide teknik direktör Okan Buruk'un forma vermesi halinde görev alması bekleniyor.

FANATİK ÖZEL / Yakup Çınar



