Özel çocuklardan ilk günde 10 madalya

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun (TOSSFED) ev sahipliğinde Ataköy’deki Türkiye Atletizm Federasyonu Atletizm Salonu’nda gerçekleştirilen ve Türkiye’nin yanı sıra Fransa, İspanya, İtalya, Ukrayna, Rusya, Belçika, Portekiz ile Faroe Adaları’ndan 90 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada ilk gün yarışları yapıldı.

TOSSFED’den yapılan açıklamaya göre, down sendromluların mücadele ettiği 60 metre yarışlarında erkeklerde Rıdvan Yalçın altın ve Furkan Demir gümüş, kadınlarda da Merve Uzun gümüş, Münevvere Yılmaz da bronz madalya aldı.

Down sendromlular uzun atlama yarışlarında erkeklerde Rıdvan Yalçın altın, Furkan Demir gümüş, kadınlarda ise Merve Uzun altın, Münevvere Yılmaz bronz madalya elde etti.

Kadınlar mentalde Fatma Damla Altın pentatlon, Muhsine Gezer de 1500 metre yarışında gümüş madalya kazandı.

Şampiyonaya yarın yapılacak müsabakalarla devam edilecek.