Özel bireyler ilk kez spor turnuvasında

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde spor yapan engelli bireyler, Antalya’nın Kemer ilçesinde 50 şehirden, 231 özel sporcu ile düzenlenen Masa Tenisi 1. Bölge Şampiyonası’na katıldı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından 10-12 Şubat tarihlerinde düzenlenen Yavuz Kocaömer Masa Tenisi 1. Bölge Şampiyonası’nda, 19+ yaş mental retardasyon kategorisinde, kadınlarda Huriye Gülşah Temizyürek ve erkeklerde Mehmet Talha Kayar 2’şer müsabakaya çıkarak ilk kez Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü’nü başarıyla temsil etti. Masa tenisi sporu, özel sporcuların beyin ve vücut arasındaki koordinasyonu sağlamasında önemli bir rol oynuyor. Bu spor ile bireyler, reflekslerini ve ani karar verme yeteneklerini de geliştirme şansı buluyor. Engelliler Koordinasyon Merkezi yetkilileri, masa tenisinin faydaları dolayısıyla çalışmaların daha çok özel sporcuyla devam edeceğini belirterek her yıl ocak ayında düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Masa Tenisi Şampiyonası'na katılım sağlanacağını ifade etti.

Tepebaşı Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi’ne bağlı olarak çalışmalarını sürdüren özel sporcular, masa tenisi antrenmanlarını, İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi Spor Salonu’nda sürdürmeye devam ediyor.

İHA