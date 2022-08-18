ÖZEL | Başakşehir - Antwerp maç sonucu: 1-1

Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Belçika ekibi Royal Antwerp'le sahasında karşılaştı. Başakşehir maçın son anlarına doğru yediği golle rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Temsilcimizin tek golünü 54. dakikada Mounir Chouiar kaydetti. Antwerp'in golü ise 88. dakikada Almeida'dan geldi.

Rövanş 25 Ağustos'ta

Royal Antwerp - Başakşehir arasındaki rövanş mücadelesi 25 Ağustos Perşembe günü Belçika'da oynanacak. Başakşehir bu turu geçerse Konferans Ligi gruplarına katılmaya hak kazanacak.

Başakşehir 2. Eleme Turu'nda Netanya, 3. Eleme Turu'nda ise Breidablik takımını elemişti. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri Süper Lig 'de ise iki maçta 4 puan toplamıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Başakşehir - Antwerp mücadelesi Jerome Brisard'ın düdüğüyle başladı.

14. dakika | Başakşehir'de Mounir Chouiar ceza sahası dışından şansını denedi. Şutu kaleci Butez'de kaldı.

18. dakika | Başakşehir penaltı bekliyor. Şener Özbayraklı ceza sahası içinde yerde kaldı. Fransız hakem oralı olmadı.

22. dakika | Antwerp gole yaklaştı. Frey ceza sahası dışından çok sert vurdu. Volkan Babacan gole izin vermiyor.

33. dakika | Bir kez daha Frey sahneye çıktı. Ceza sahasına girerken şutunu gönderdi. Ancak etkisiz şutu Volkan Babacan kontrol etmekte güçlük çekmedi.

34. dakika | Biglia'nın harika pasında Mahmut Tekdemir ceza sahasına girdi ancak açısını kaybederek pasını Berkay'a verdi. Berkay'ın vuruşu savunmadan geri geldi.

36. dakika | Başakşehir etkili geldi. Okaka sağ çaprazdan çok sert vurdu ancak top dışarıya gitti.

45. dakika | Mounir Chouiar sol taraftan sıfıra inerken içeriye ortaladı. Okaka sol ayağıyla çok güzel vurdu ancak gol sesi çıkmadı.

45+2. dakika | İlk yarı biterken Antwerp gole çok yaklaştı. Ekkelenkamp ceza sahası içinde çaprazdan vurdu ancak sonuç gelmedi.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu maç boyunca oyuncularını sık sık uyardı. (Fotoğraflar - Yusuf Dursun)

İkinci yarı başladı.

GOOOOL | 54. dakikada Mounir Chouiar harika bir gole imza attı. Rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren genç oyuncu topu köşeye gönderdi ve Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi.

61. dakika | Başakşehir bir kez daha etkili geldi. Ceza sahasına yapılan orta sonrası Mounir Chouiar rövaşata denedi ancak top dışarı gitti.

65. dakika | Stefano Okaka kaleyi bulan vuruşundan gol çıkartamıyor. Dönen top Mounir Chouiar'in önünde kaldı ancak isabet bulamadı.

GOL | 88. dakika ceza sahasına yapılan ortada Almeida iyi yükseldi ve topu ağlara gönderdi. Skora eşitlik geldi.

Başakşehir - Antwerp 11'ler

Başakşehir: Volkan, Şener, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Biglia, Mahmut, Berkay, Serdar, Mounir Chouiar, Okaka

Antwerp : Butez, De Laet, Alderweireld, Pacho, Vines, Gerkens, Nainggolan, Yussuf, Almeida, Ekkelenkamp, Frey

Mesut Özil yedeklerde

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Mesut Özil süre alamadı.