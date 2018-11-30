Özdilek satranç şampiyonları belli oldu

Son yıllarda çocukların ve gençlerin beyin gelişimi için taşıdığı önem sebebiyle birçok kurum ve kuruluşça desteklenen satranç, sosyal sorumluluk projelerinde de öne çıkıyor. Bu kapsamda TSF ve Özdilek’in iş birliği ile düzenlenen Özdilek Satranç Turnuvası’nın kazananları belli oldu.

8 - 16 yaş grubunda, toplam 1.024 yarışmacının katılım sağladığı yarışma, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. 12 şehirden 64 gencin final için yarıştığı turnuvada, 16 isim finale ismini yazdırmayı başardı. Bursa’da gerçekleşen zorlu turnuva sonunda birincilik ödülü Furkan Büke, ikincilik ödülü Ömer Melih Sarıdağ, üçüncülük ödülü ise Samet Akbay’ın oldu.

Turnuvada ilk 3’e girenlere kupa ve tablet verilirken tüm katılımcılara da madalya ve kitap takdim edildi.

1’inci Furkan Büke - Özdilek Bursa AVM

2’inci Ömer Melih Sarıdağ - ÖzdilekPark Bursa Nilüfer

3’üncü Samet Akbay - Özdilek Manisa Turgutlu AVM