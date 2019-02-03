Özdilek: "Birileri bu hakemlere dur desin"

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek’te maçla ilgili yorumunun olamayacağını ifade ederek, maçın hakeminin eleştirdi.

03 Şubat 2019, Pazar 17:15
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Özdilek: 'Birileri bu hakemlere dur desin'

Özdilek, “Bugün biz kazanamazdık. Özgür hoca oyun içinde yaptığı tutumla biz sabaha kadar oynasak yenemezdik. Hakem bütün takımın bütün şehrin kaderiyle oynuyor. Özgür hocanın bütün maçlarına bakın soru işareti. Devamlı düt düt. Biz basket maçı oynamıyoruz. Kaybettik, vazgeçmeyeceğiz. Birileri bu hakemlere artık dur desin. İlk devrede iki dakika uzatma gösteriyor 45 saniye oynatıyor. Hangi bir hatasının söyleyeyim. Sen futbolu bilmiyorsun da ben biliyorum Özgür hoca. Hakemle ilgili ben konuşsam bu bana ceza olarak döner. Mağlup olalım ama bizi oynatın. Bu taraftara yazık. Bu şehrin kaderiyle oynamayacak hakem. Çok stresli ve gergin maçtı. Sabırlı oynamamız önemliydi, öylede oynadık. Devre arası oyuncular gergin girdi içeri. Bizi oynayarak yenen her takıma saygımız sonsuz ama böyle mağlubiyeti hazmedemiyoruz” diye konuştu.

İHA

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