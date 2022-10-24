Özden Töraydın: Yeniden üst sıralarda adımızı göreceğiz

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 4 maçını kazanamayıp zirve yarışının uzağında kalan Menemen Futbol Kulübü, 10'uncu haftaya lider giren Şanlıurfaspor'u deplasmanda 4-3 yenerek kötü gidişatı sonlandırdı. Gol düellosu şeklinde geçen maçta 76'ncı dakikada Ali Özgün'ün golüyle gülen sarı-lacivertliler 90 dakika bitiminde büyük sevinç yaşadı. Bu sonuçla 17 puana yükselen İzmir ekibi, liderlik koltuğunu devralan Esenler Erokspor'u 3 puan geriden takibini sürdürdü.

Teknik direktör Özden Töraydın, çok kritik bir maçı kayıpsız geçtikleri için oldukça mutlu olduklarını söyledi. En iyi şekilde mücadele ettiklerine değinen Töraydın, "Bu galibiyet hepimizin moralini yukarı seviyeye çıkardı. Artık seri yakalayıp yeniden üst sıralarda adımızı göreceğiz" dedi. (DHA)