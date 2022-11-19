Özden Töraydın: Yeniden çıkışa geçeceğiz
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son iki maçını kaybeden ve Afyonspor deplasmanına çıkacak olan Menemen Futbol Kulübü'nde teknik direktör Özden Töraydın, Afyon'da istedikleri sonucu alacaklarına inandığını belirtti.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son iki maçını kaybeden Menemen Futbol Kulübü, yarın deplasmanda Hes İlaç Afyonspor'la karşı karşıya gelecek. Zafer Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı Selim Özen yönetecek.
Teknik direktör Özden Töraydın, Afyon'da istedikleri sonucu alacaklarına inandığını belirterek, "Son maçlarda istediğimiz skorları alamadık. Ancak yeniden çıkışa geçeceğiz" dedi.
Zafer Stadı’nda saat 14.00’da başlayacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Biletlerin VİP 100, maraton 20, kuzey ve güney kale 15 TL’den satılacağı belirtildi.