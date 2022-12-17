Özden Töraydın: Şiddetle puanlara ihtiyacımız var

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Sivas Belediyespor ile golsüz berabere kalıp galibiyet hasretini 6 maça çıkaran Menemen Futbol Kulübü, ilk yarının son haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler takımıyla karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadı'nda İlker Yasin Avcı'nın yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak.

Sıralamada 22 puanla 12'nci basamakta yer alan Menemen FK'nın teknik direktörü Özden Töraydın, devre arasına moralli girmek istediklerini belirterek, "Amed Sportif zirve mücadelesi veren bir takım. Ancak bizim de şiddetle puanlara ihtiyacımız var" yorumunu yaptı. (DHA)