Özden Töraydın: Kazanıp yeniden iddialı duruma geleceğiz

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak Batman Petrolspor'la 1-1 berabere kalıp galibiyet hasretini 4 maça çıkaran 21 puanlı 12'nci Menemen Futbol Kulübü, yarın zirve hedefini sürdürmek isteyen Çorum Futbol Kulübü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Çorum Şehir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada Yakup Özhan görev alacak. Menemen FK'da kadro dışı bırakılan Ali, Seçkin ve Mahmut, Çorum'da sahaya çıkamayacak. Teknik direktör Özden Töraydın, kötü gidişata son vereceklerini belirterek, "Çorum'da sahaya mutlak galibiyet için çıkacağız. Kazanıp yeniden iddialı duruma geleceğiz" dedi.