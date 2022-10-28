Özden Töraydın: Çok kritik mücadelede ter dökeceğiz

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta lider Şanlıurfaspor'u deplasmanda 4-3 yenerek 4 maçlık galibiyet hasretine son veren Menemen Futbol Kulübü gözünü Somaspor karşılaşmasına çevirdi. Pazar günü oynananacak Ege derbisinde mutlak 3 puan hedefleyen sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Özden Töraydın seri başlatacaklarını belirtti.

Zirve yolunda artık çıkışa geçeceklerine inandığını kaydeden Töraydın, "Çok kritik mücadelede ter dökeceğiz. Şanlıurfaspor galibiyeti bizim moralimizi yukarıya çıkardı. Amacımız bu maçı da kazanıp üst sıralara doğru hızla tırmanmak" dedi. (DHA)