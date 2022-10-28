MENÜ

Özden Töraydın: Çok kritik mücadelede ter dökeceğiz

Geçen hafta lider Şanlıurfaspor'u deplasmanda 4-3 yenerek 4 maçlık galibiyet hasretine son veren Menemen Futbol Kulübü'nde teknik direktör Özden Töraydın, Somaspor maçını kazanarak seri başlatacaklarını belirtti.

28 Ekim 2022, Cuma 18:48 Son Güncelleme:
- A +
Özden Töraydın: Çok kritik mücadelede ter dökeceğiz

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta lider Şanlıurfaspor'u deplasmanda 4-3 yenerek 4 maçlık galibiyet hasretine son veren Menemen Futbol Kulübü gözünü Somaspor karşılaşmasına çevirdi. Pazar günü oynananacak Ege derbisinde mutlak 3 puan hedefleyen sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Özden Töraydın seri başlatacaklarını belirtti.

Zirve yolunda artık çıkışa geçeceklerine inandığını kaydeden Töraydın, "Çok kritik mücadelede ter dökeceğiz. Şanlıurfaspor galibiyeti bizim moralimizi yukarıya çıkardı. Amacımız bu maçı da kazanıp üst sıralara doğru hızla tırmanmak" dedi. (DHA)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...