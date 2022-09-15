Özden Töraydın: Amacımız zirve yarışına ağırlığımızı koymak
Bayburt Özel İdare Spor'u deplasmanda 2-1 yenen Menemen Futbol Kulübü'nde teknik direktör Özden Töraydın, ''Takımımı kutluyorum. Güzel bir sonuçla evimize döndük. Amacımız seriyi sürdürüp zirve yarışına ağırlığımızı koymak" dedi.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Bayburt Özel İdare Spor'u deplasmanda 2-1 yenen Menemen Futbol Kulübü seri yakaladı. Hafta sonu da Tarsus İdman Yurdu'nu evinde aynı skorla mağlup eden sarı-lacivertliler, 4 maçta 3 galibiyetle zirveye doğru adım attı.
Grupta 4 haftada 9 puana ulaşan İzmir temsilcisinde teknik direktör Özden Töraydın, Bayburt deplasmanında geriye düşmelerine rağmen mücadele güçlerini kaybetmediklerini belirterek, "Takımımı kutluyorum. Güzel bir sonuçla evimize döndük. Amacımız seriyi sürdürüp zirve yarışına ağırlığımızı koymak" dedi. (DHA)