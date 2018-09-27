Özcan Kızıltan: "İyi mücadele ettik ancak sonuç yeterli olmadı"

Tarsus İdman Yurdu Teknik Direktörü Özcan Kızıltan, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada iyi mücadele ettiklerini ancak sonucun yeterli olmadığını belirtti.

27 Eylül 2018, Perşembe 00:04
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Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Tarsus İdman Yurdu deplasmanda Çaykur Rizespor’a 2-0 mağlup oldu. Mücadele sonrası basın toplantısında konuşan Tarsus İdman Yurdu Teknik Direktörü Özcan Kızıltan, iyi mücadele ettiklerini ancak sonucun yetersiz olduğunu belirtti. Kızıltan sözlerine şu şekilde devam etti: 

"Rize’de olmak, eski dostların arasında olmak güzeldi. Çaykur Rizespor’u tebrik ediyorum. Bizde kendi ligimizde mücadelemizi devam ettiriyoruz. Zorlu Rizespor karşısında iyi oyun oynamaya geldik. Ligde devamlı oynayan 4 oyuncumuzu buraya getirmedik. İyi mücadele ettik, zaman zaman iyi pas yaptık ama sonuç için yeterli olmadı. Çaykur Rizespor’u tebrik ediyorum. Okan hocaya başarılar diliyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde beklenen, özlenen o güzel günlere ulaşırlar"

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