Özcan Kızıltan: "İyi mücadele ettik ancak sonuç yeterli olmadı"

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Tarsus İdman Yurdu deplasmanda Çaykur Rizespor’a 2-0 mağlup oldu. Mücadele sonrası basın toplantısında konuşan Tarsus İdman Yurdu Teknik Direktörü Özcan Kızıltan, iyi mücadele ettiklerini ancak sonucun yetersiz olduğunu belirtti. Kızıltan sözlerine şu şekilde devam etti:

"Rize’de olmak, eski dostların arasında olmak güzeldi. Çaykur Rizespor’u tebrik ediyorum. Bizde kendi ligimizde mücadelemizi devam ettiriyoruz. Zorlu Rizespor karşısında iyi oyun oynamaya geldik. Ligde devamlı oynayan 4 oyuncumuzu buraya getirmedik. İyi mücadele ettik, zaman zaman iyi pas yaptık ama sonuç için yeterli olmadı. Çaykur Rizespor’u tebrik ediyorum. Okan hocaya başarılar diliyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde beklenen, özlenen o güzel günlere ulaşırlar"