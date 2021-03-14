Ligin son sırasında yer alan Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçına bu sezonki 4. hocası ile çıkacak. Kırmızı-Siyahlılar’ın başında, bu hafta içinde göreve gelen Özcan Bizati olacak.

Daha önce alt liglerde çalışan Bizati, teknik adamlık kariyerindeki ilk Süper Lig sınavında, Kadıköy’de şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. 52 yaşındaki Bizati, Ankara’ya puan ya da puanlarla dönmenin planlarını yapıyor.