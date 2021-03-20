Özcan Bizati: Varoluşun ışığını yaktık

Kasımpaşa karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, "Bir karakter ortaya koymamız lazımdı. Geçen hafta ortaya koyduk. Oyuncularım yine aslanlar gibi karakter koydu. Buna devam edecekler. Milli ara bize iyi gelecek. Atağa iyi çıkma yönünde işlemler yapacağız. İstediğimiz bugün aldık. Canlanmaya başladık. Varoluşun ışığını, ateşini yaktık. Taraftarlarımızı ve Ankara'yı bize destek olmaya çağırıyoruz. Camia olarak bu ligde kalmayı istiyoruz" dedi.

DHA