Özcan Bizati tarih yazdı

Süper Lig'de son sırada yer alan, 11 maçtır kazanamayan Gençlerbirliği'nde Mert Nobre, Mustafa Kaplan ve Mehmet Altıparmak'tan sonra bu kez Özcan Bizati kulübedeydi. Daha önce alt liglerde çalışan Bizati, teknik adamlık kariyerindeki ilk Süper Lig sınavına Kadıköy'de çıktı ve tarihi bir galibiyet elde etti.

En son Mayıs 2000

Bizati, kulübün 98. yaşını kutladığı dönemde hem de ilk maçında 3 puanı alıp, takımının uzun bir aradan sonra galibiyetle tanışmasını sağladı. 52 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcının yönetiminde Kırmızı-Siyahlılar, deplasmanda 19 maçtır yenemediği rakibini (En son Mayıs 2000'deki 3-1'lik galibiyet) tam 21 yıl sonra devirdi. Karşılaşma sonunda Bizati, "Bizim için iyi bir başlangıç oldu. Kendi avantajlarımızın ortaya çıkacağı bir oyun ortaya koyduk. Rakibin açıklarını kullandık, daha da iyi kullanabilirdik. Bir inancın oluşması gerekiyordu. Bu süreçte yeneceğiz, yenileceğiz ama iyi top oynayacağız" diye konuştu.