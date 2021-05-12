Özcan Bizati: Kan kusacağız kızılcık şerbeti içtik diyeceğiz

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, Süper Lig'in 41. haftasında Göztepe'yi 5-3 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Sadece bizim sonuç almamızın yetmeyeceği bir maçtı. Şimdi Trabzonspor maçına umutla gidiyoruz. Kayserispor-Fenerbahçe maçının sonucu da bizi etkileyecek. Olumlu sonular bizi ligde bırakacak. Maçı çok fazla yorumlamanın gereği yok. Bu takım dönüşleri yapmak zorundaydı" dedi.

Kötü oynadıkları dönemlerde kafalarında soru işaretinin hep olduğunu da dile getiren Bizati, "Çok daha önce bitirebilirdik birçok şeyi. Kan kusacağız kızılcık şerbeti içtik, diyeceğiz. İnşallah bu takımı ligde tutacağız" ifadelerini kullandı.