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Özcan Bizati: Bu mücadeleyi verdiğimiz sürece iyi sonuçlar alacağız

Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati, erken yedikleri golün oyun planında değişikliklere sebep olduğunu ifade ederek, biraz daha öne çıkmak zorunda kaldıklarını, oyunu dengelemeye çalıştıklarını kaydetti.

07 Kasım 2021, Pazar 23:06 Son Güncelleme:
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Özcan Bizati: Bu mücadeleyi verdiğimiz sürece iyi sonuçlar alacağız

Maçın 30. dakikasında gördükleri kırmızı kartın bir kez daha dengelerini bozduğunu savunan Bizati, "İçeriye mağlup girdik, oyunu döndürebileceğimizi biliyorduk fakat yediğimiz bir gol bizi tekrar sıkıntıya soktu. Oyuncu arkadaşlarımız gerçekten inanılmaz gayret gösterdi, bu gayreti göstermeye devam edeceğiz. Devam etmek istiyoruz. Bulduğumuz gol ve mücadelemiz, oyuna ortak olduğumuzun göstergesiydi. Bu mücadeleyi verdiğimiz sürece iyi sonuçlar alacağız." diye konuştu.

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