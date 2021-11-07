Özcan Bizati: Bu mücadeleyi verdiğimiz sürece iyi sonuçlar alacağız

Maçın 30. dakikasında gördükleri kırmızı kartın bir kez daha dengelerini bozduğunu savunan Bizati, "İçeriye mağlup girdik, oyunu döndürebileceğimizi biliyorduk fakat yediğimiz bir gol bizi tekrar sıkıntıya soktu. Oyuncu arkadaşlarımız gerçekten inanılmaz gayret gösterdi, bu gayreti göstermeye devam edeceğiz. Devam etmek istiyoruz. Bulduğumuz gol ve mücadelemiz, oyuna ortak olduğumuzun göstergesiydi. Bu mücadeleyi verdiğimiz sürece iyi sonuçlar alacağız." diye konuştu.