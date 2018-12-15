Özbekistan’ın en iyisi Tiago Bezerra

Kariyerinde bir dönem Türk takımlarında da forma giyen Brezilyalı futbolcu Tiago Bezerra, Özbekistan’da yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü.

2018 yılının en iyilerini belirleyen Özbekistan Profesyonel Futbol Ligi, Gürcü teknik adam Şota Arveladze’nin çalıştırdığı Pakhtakor’da kariyerini sürdüren 31 yaşındaki Bezerra’yı Süper Lig’in en iyi futbolcusu seçti.

Pakhtakor’da 17 kez rakip fileleri sarsan ve Özbekistan Süper Ligi’nin en çok gol atan futbolcu olan Brezilyalı futbolcu, daha önce Adanaspor, Adana Demirspor, Altay ve Karşıyaka formalarını giymişti.

Özbekistan Süper Ligi’nde şampiyonluğu kazanan Lokomotiv Kulübü Teknik Direktörü Andrey Federev de yılın en iyi teknik direktörü seçildi.

AA