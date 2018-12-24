Özbağcı, Bucaspor'dan haber bekliyor

Bucaspor'da yönetimin görüşüp prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Adnan Özbağcı, sarı-lacivertli ekipten haber beklediğini söyledi.

24 Aralık 2018, Pazartesi 14:36
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Özbağcı, Bucaspor'dan haber bekliyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bucaspor'da yönetimin görüşüp prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Adnan Özbağcı, sarı-lacivertli ekipten haber beklediğini söyledi.

Son olarak Şile Yıldızspor'u çalıştıran deneyimli teknik adam, Bucaspor'un Türk futbolu için çok büyük bir değer olduğunu söyledi. Göreve gelmesi durumunda takımı ayağa kaldıracağına inandığını kaydeden Özbağcı, "Görüşmeler gerçekleştirildi, yönetimden haber bekliyorum. Genç bir ekiple güzel işlere imza atarız" dedi.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

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